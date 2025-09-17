Vox se abre a votar con Junts una moción de censura contra Pedro Sánchez

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha mostrado este miércoles dispuesto a votar con Junts una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios en Palma, durante una jornada de trabajo con representantes de la formación en Baleares, Garriga, además, ha invitado a otros partidos, como el PNV, a sumarse.

"Hoy Sánchez es el mayor enemigo de la prosperidad de los españoles, Sánchez es el mayor enemigo del pueblo español y, por tanto, todos los que aspiran a defender los intereses de los españoles, pues hoy tenemos un enemigo común, que es Pedro Sánchez", ha afirmado.

Sin embargo, Garriga ha lamentado que, en realidad, Vox esté solo. "Junts se sienta a negociar con Pedro Sánchez, el PP se sienta a negociar con Pedro Sánchez, Podemos se sienta a negociar con Pedro Sánchez, el PNV se sienta a negociar con Pedro Sánchez. La única oposición real hoy en día es Vox", ha reiterado.

El dirigente ha recordado que su formación ya ha planteado hasta dos mociones de censura porque se creen "de verdad" hay que hacer una oposición 24 horas al día siete días a la semana, 365 días al año. "Lo que no sirve es criticar a Sánchez y luego pactar la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o la regularización masiva de migrantes ilegales como sí ha hecho el PP", ha concluido.