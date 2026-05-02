Vox archiva la denuncia contra Le Senne por acoso laboral a un trabajador el partido

Archivo - El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, durante un debate, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Instrucción de Vox ha archivado la denuncia interna contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, presentada por un trabajador del partido, por un posible caso de acoso laboral.

Así lo ha confirmado el también presidente de Vox Baleares en su cuenta de la red social X, después de que el partido le haya notificado que ha concluido la tramitación del expediente interno incoado contra el a raíz de la denuncia interna.

El representante de la formación ha indicado que, tras la práctica de las diligencias oportunas y el "análisis exhaustivo" de los hechos, el expediente ha sido archivado al "no reunir los requisitos objetivos necesarios para ser calificados como acoso".

"Siempre procuro tratar a todos con respeto y consideración. En el ejercicio de las responsabilidades públicas que conlleva el cargo, es necesario en ocasiones adoptar decisiones que no siempre son compartidas por todos pero eso forma parte de la gestión y en ningún caso puede calificarse como acoso", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha señalado Vox trabajará "con determinación" para defender sus ideas y "servir a los ciudadanos de Baleares".