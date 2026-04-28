Vox reprocha al Govern que pacte medidas con la izquierda y Costa avisa: "Tienen que elegir si facilitar o bloquear"

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reprochado al Govern que haya pactado el decreto para paliar el impacto del conflicto en Oriente Medio con el PSIB y que PP y MÉS acordaran la ley de cogestión aeroportuaria, a lo que el vicepresidente, Antoni Costa, ha respondido que Vox tiene que elegir "si continúa facilitando el cambio o si lo bloquea".

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, el diputado de Vox ha reivindicado todas las medidas que el Govern ha sacado adelante con su apoyo y que han sido "más ambiciosas" gracias a su partido.

"Acabaremos pensando con tristeza que el final los que se entienden son los partidos de Ábalos y de Bárcenas", ha criticado Rodríguez.

De su lado, Costa ha agradecido a Vox su apoyo en numerosas iniciativas y ha sostenido que el Govern "continuará con la mano tendida para profundizar todavía más en el cambio".