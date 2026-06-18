La Xarxa 0-3 sale satisfecha de la reunión con Prohens por su "predisposición": "Nos hemos sentido escuchadas"

La presidenta del Govern, MargaProhens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se reúnen con representantes de la Xarxa 0-3 - CAIB

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa 0-3 ha destacado la "predisposición y compromiso" del Govern con sus reivindicaciones, tanto para mejorar sus condiciones salariales como la calidad de la etapa 0-3.

"Nos hemos sentido escuchadas", ha afirmado la portavoz de la Xarxa 0-3, Noelia Jiménez, en declaraciones a los medios tras reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera.

De su lado, el conseller ha explicado que el encuentro, solicitado por las trabajadoras el pasado martes, ha servicio para reiterar los compromisos de su Conselleria con el colectivo. Entre ellos, revisar el decreto de mínimos y aportar los recursos económicos necesarios para la equiparación salarial.