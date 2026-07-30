Hasta 14 países apoyan crear una coalición de defensa marítima para Bab el Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén

Archivo - Una fragata saudí en aguas de Bab el Mandeb - Europa Press/Contacto/Mc3 Louis Thompson Staats Iv

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 países han expresado este jueves su apoyo a la creación de una coalición multinacional de defensa marítima que tenga como objetivo aumentar la cooperación en materia de defensa en el estrecho de Bab el Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén.

"La seguridad marítima es una responsabilidad compartida y la cooperación y la coordinación entre los Estados constituyen la piedra angular para hacer frente a las amenazas marítimas comunes y transnacionales, contribuyendo así a una mayor seguridad, estabilidad y prosperidad mundiales", han señalado los países en un comunicado conjunto publicado por el Ministerio de Defensa saudí.

La iniciativa contempla elaborar un proyecto de estatuto para la alianza, que permitirá a los Estados colaborar en el "intercambio de información e Inteligencia, la planificación operativa, ejercicios conjuntos, lecciones aprendidas, capacitación, desarrollo de capacidades y ejecución de operaciones marítimas conjuntas".

"La coalición es de carácter puramente defensivo y no tiene como objetivo a ningún Estado, alianza u organización internacional, y desarrolla sus actividades en el marco del pleno cumplimiento del Derecho Internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y la protección de la libertad de navegación", han agregado.

Asimismo, han instado a los países "que compartan los objetivos y principios de la coalición" a unirse a fin de "ampliar la cooperación y fortalecer la seguridad marítima colectiva en el estrecho de Bab el Mandeb, el mar Rojo y el golfo de Adén".

La declaración conjunta --firmada por Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Turquía, Egipto, Pakistán, Jordania, Nigeria, Sudán, Yibuti, Somalia, Bangladesh y Yemen-- ha sido publicada en medio de los ataques de los rebeldes hutíes contra territorio saudí y tras una reunión celebrada en Riad a la que han asistido jefes del Estado Mayor y sus representantes de hasta 43 países, junto con la delegación de la Unión Europea ante Arabia Saudí.