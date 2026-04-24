Los 27 ensayarán en mayo el mecanismo de defensa colectiva de la UE ante ataques híbridos y convencionales

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BRUSELAS 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete pondrán a prueba en mayo la cláusula europea de defensa mutua, también conocido como el artículo 42.7, con un ejercicio de simulación que explorará por primera vez en años cómo responder tanto a ataques híbridos como convencionales, en un momento en que la seguridad europea está en el centro del debate político del bloque tras el reciente ataque de un dron iraní en Chipre.

Fuentes europeas y diplomáticas han explicado a Europa Press que el próximo 4 de mayo tendrá lugar una reunión a nivel de embajadores del Comité Político y de Seguridad (CPS), el órgano que define la política de la UE en política exterior y seguridad común, en la que se realizará una simulación del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea.

Los representantes de los Estados miembro comprobarán la cláusula europea de defensa mutua para ver "cómo funcionaría en la práctica" ante un ataque convencional, un conflicto directo entre ejércitos; y ante un ataque híbrido, en la que se combinen fuerzas militares con ciberataques, desinformación o presión económica.

Esas mismas fuentes han detallado que este tipo de simulacros ya se ha hecho con anterioridad y que habitualmente tiene lugar cada dos años, si bien la diferencia es que esta vez ocurre después de que el ataque el pasado mes de marzo de un dron iraní a una base británica ubicada en Chipre haya evidenciado en el seno de la UE la necesidad de definir su modo de aplicación.

Este mismo martes, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, desveló en una entrevista con Europa Press y otras agencias del consorcio European News que Bruselas estaba preparando ejercicios de simulación para testar este mecanismo de defensa colectiva ante una agresión externa con el objetivo de mejorar su operatividad y garantizar una respuesta más coordinada entre los Estados miembro.

Entonces, Kubilius constató la necesidad de los Estados miembro de disponer de información "mucho más clara" sobre la asistencia disponible, tanto civil como militar, y propuso un "manual operativo" o "caja de herramientas" que reúna "de forma concisa" todos los mecanismos de apoyo disponibles para los Estados miembro.

"Un documento que puedas abrir, donde sepas a quién llamar, qué puedes obtener, y que no te deje solo intentando averiguar quién puede ayudarte o cómo se va a aplicar y proporcionar esa asistencia mutua. Que realmente existan estructuras en la Comisión y en distintas instituciones que ayuden a coordinar esa implementación", explicó.

LÍDERES PIDEN ACLARAR CÓMO RESPONDER

Ya este jueves, en el marco del Consejo Europeo informal que tiene lugar en Chipre, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pidieron a la Comisión Europea que aclare la operatividad de la cláusula de defensa para saber "cómo responder" en caso de que uno o varios socios activen este mecanismo para pedir el respaldo del resto del bloque ante una agresión externa.

"Hemos acordado que la Comisión prepare una propuesta sobre cómo responder en caso de que un Estado miembro active el artículo 42.7, porque hay una serie de preguntas que necesitan respuesta", ha explicado a la prensa el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, a su llegada en Nicosia a la segunda jornada de cumbre de líderes de la Unión Europea.

El mandatario ha indicado que esta fue una de las conclusiones de la pasada noche, en la cena informal con que arrancó este Consejo Europeo informal y en la que se esperaba una discusión sobre cómo desarrollar este mecanismo en la práctica, sin que se esperaran decisiones precisas.

La cláusula de defensa mutua, alternativa en el marco europeo al artículo 5 de la OTAN y que exige la cooperación entre gobiernos ante ataques externos, tan sólo se ha activado una vez en la historia, cuando Francia solicitó el respaldo del resto de miembros de la Unión tras los atentados de París en 2015.

Christodoulides, además, ha destacado especialmente la importancia de abordar esta reflexión y preparar un plan claro de operatividad para un artículo que cubre a todos los miembros de la UE, incluidos a aquellos que no son miembros de la OTAN --Chipre, Malta, Irlanda y Austria-- y, por tanto, no tienen la cobertura que ofrece el artículo 5 de la Alianza Atlántica.