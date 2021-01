El 84% de los filipinos desconfía de la seguridad de la vacuna contra el coronavirus, según encuestas

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 84 por ciento de los filipinos asegura desconfiar de la seguridad de las vacunas contra el coronavirus, según un sondeo elaborado por el instituto de opinión pública Pulse Asia.

El estudio, del que se ha hecho eco la agencia Bloomberg, apunta que sólo un tercio de los 2.400 adultos filipinos encuestados estaría dispuesto a vacunarse, mientras que el 21 por ciento restante no ha tomado todavía una decisión.

Filipinas, que tiene el segundo peor brote de la región, ha confirmado hasta el momento casi 480.740 casos acumulados, así como 9.347 fallecidos. El Gobierno, en conversaciones con hasta siete fabricantes, aspira a lograr vacuna este año a más de la mitad de la población, para lo que se necesitarían unas 148 millones de dosis.

Por otro lado, el Ejército de Filipinas cerró este martes una investigación que iba a arrancar durante la jornada en torno al uso no autorizado de una vacuna contra el coronavirus entre los militares que protegen al presidente del país, Rodrigo Duterte, y varios miembros del Gobierno.

El mandatario filipino afirmó en un discurso dado a última hora del lunes que el Grupo de Seguridad Presidencial (PSG) no debía responder a las citaciones y no dar respuestas sobre el uso de la vacuna, según ha recogido el portal Inquirer. "No obedezcan las citaciones. Os ordeno estar firmes en los barracones", dijo.

Tras ello, las Fuerzas Armadas confirmaron en un comunicado que los miembros del PSG habían recibido ya la vacuna china, a pesar de que teóricamente los militares son el quinto grupo en orden de prioridad de acuerdo al plan establecido por el propio Gobierno.

Por el momento, las autoridades filipinas no han dado autorización al uso de ninguna vacuna contra el coronavirus en el país, si bien la Oficina de Alimentos y Medicamentos ha adelantado que podría dar luz verde a la desarrollada por Pfizer y BioNTech en el plazo de un mes.