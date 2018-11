El abogado de Asia Bibi huye a Países Bajos tras las protestas en Pakistán

Actualizado 05/11/2018 17:43:37 CET

ÁMSTERDAM, 5 (Reuters/EP)

El abogado paquistaní que defendió en Pakistán a la cristiana Asia Bibi, absuelta la semana pasada tras ser condenada por blasfemia, ha huido a Países Bajos ante el revuelo que ha generado la reciente sentencia y sin tener noticias de la actual situación de su defendida.

Bibi había sido condenada a muerte en 2010 por sus supuestas alusiones al islam, pero el Tribunal Supremo paquistaní ordenó el miércoles su puesta en libertad, lo que derivó en una ola de movilizaciones radicales. Su abogado, Saiful Mulook, ha terminado abandonado el país por motivos de seguridad.

Las protestas se han repetido en las principales ciudades y Mulook, como los jueces que han participado en el proceso, ha sido objeto de amenazas. Después de que la Asociación para los Cristianos Perseguidos confirmase que el abogado estaba en Países Bajos, el propio Mulook ha tomado la palabra ante los medios en La Haya.

"Me pusieron en un avión contra mi voluntad", ha declarado, al explicar que trabajadores de la ONU la instaron a abandonar el país el sábado. En este sentido, ha afirmado que lamenta no estar junto a Bibi: "Estaría mucho más contento si estuviésemos en el mismo lugar, pero todo el mundo me dijo que era un objetivo prioritario".

Mulook ha asegurado que ni siquiera sabe si la mujer ha salido de la cárcel y si buscaría asilo en otro país --"preguntadle a la gente de la ONU"--, en la medida en que la información que le ha llegado durante estos días es limitada "por razones de seguridad".

Varios partidos holandeses se han mostrado dispuestos a ayudar a Bibi para que pueda abandonar su país y, según Mulook, también Italia ha ofrecido asilo a la mujer y a su familia, aunque por el momento no ha aceptado esta posibilidad a la espera de futuros movimientos.