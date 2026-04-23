Absuelto de todos los cargos el periodista Ahmed Shihab-Eldin, detenido en Kuwait en el marco de la guerra en Irán

Archivo - El periodista Ahmed Shihab-Eldin, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Leco Viana - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista de nacionalidad kuwaití-estadounidense, Ahmed Shihab-Eldin, ha sido absuelto de todos los cargos por los que fue detenido hace más de un mes en Kuwait, por lo que se espera que sea puesto en libertad próximamente, ha anunciado este jueves la defensa de su familia.

"Hoy, jueves 23 de abril de 2026, se dictó sentencia en el caso del periodista Ahmed Shihab-Eldin. Aún se están recabando todos los detalles, pero su equipo legal internacional confirma que ha sido declarado inocente de los cargos y se espera su pronta liberación", ha indicado en una breve nota la abogada especializada en Derechos Humanos Caoilfhionn Gallagher.

Las hermanas del reportero, representadas por esta letrada, han manifestado sentirse "aliviadas de que, tras 52 días de detención, Ahmed haya sido declarado inocente de todos los cargos". "Ahora nos centramos en garantizar la libertad y la seguridad de nuestro cliente, y facilitaremos más detalles en cuanto se confirmen", han agregado en la misma nota.

Gallagher ha recordado que el reportero, que ha colaborado con medios como 'The New York Times' y la cadena Al Yazira, permanece detenido desde el pasado 3 de marzo en Kuwait, donde se encontraba visitando a su familia.

De acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Shihab-Eldin habría sido detenido tras publicar comentarios en redes sociales sobre vídeos y fotografías relacionadas con la ofensiva contra Irán, incluido un vídeo sobre el derribo de un avión estadounidense cerca de una base en Kuwait.

Las autoridades kuwaitíes advirtieron el 2 de marzo contra grabar o publicar vídeos o información sobre los ataques de Irán, que respondió a la ofensiva lanzando drones y misiles contra territorio de Israel e intereses estadounidenses en la región. Posteriormente, aprobaron una ley con penas de hasta diez años de cárcel para los que "difundan noticias, publiquen comunicados o propaguen rumores falsos sobre entidades militares".

El Ejército de Estados Unidos confirmó ese mismo día que tres de sus aviones militares se habían estrellado en Kuwait tras un incidente de aparente "fuego amigo", horas después de que las autoridades nacionales confirmaran el incidente, sin pronunciarse sobre las causas, que están siendo investigadas.