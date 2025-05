Absueltos de todos los cargos los tres expolicías de Tennessee acusados de la muerte de Tyre Nichols

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un jurado ha absuelto este miércoles de todos los cargos a los tres expolicías del estado estadounidense de Tennessee acusados de la muerte del afroamericano de 29 años, Tyre Nichols, tras propinarle una mortal paliza al ser detenido por conducción temeraria.

Los tres acusados --Demetrius Haley, Justin Smith y Taddarius Bean-- han sido absueltos de todos los cargos estatales, sin embargo, enfrentan penas de prisión por delitos federales por manipulación de testigos, y Haley, además, por violación de derechos civiles de Nichols.

Los procesados se declararon inocentes, mientras que otros dos agentes, Emmitt Martin III y Desmond Mills, se declararon culpables de los cargos federales y han evitado el juicio a nivel estatal.

"Me resulta difícil de entender, como estoy seguro de que le resulta difícil al público, o al menos a muchos de los que vieron el vídeo, escucharon el testimonio y los convincentes argumentos de los abogados del juicio", ha asegurado el fiscal del condado de Shelby, Steve Mulroy, a los periodistas tras conocer el veredicto del jurado.

Nichols fue detenido el 7 de enero de 2023 durante un control de tráfico por una supuesta conducción temeraria finalmente no demostrada. Las imágenes de la detención, divulgadas por la Policía de Memphis, mostraron cómo los exagentes golpearon al joven con una porra y le aplicaron varias descargas eléctricas con una pistola táser.

"¿Me sorprendió que no hubiera un solo veredicto de culpabilidad en ninguno de los cargos ni en ninguno de los delitos menores, dada la abrumadora evidencia que creo que presentamos? Sí, me sorprendió. ¿Tengo alguna explicación? No", ha manifestado el fiscal.

La muerte de Nichols tres días después de su detención en el hospital desató una ola de protestas en varias ciudades del país contra la brutalidad policial, especialmente tras la muerte de George Floyd, el ciudadano afroamericano que falleció mientras era detenido por agentes de policía en Minneapolis.