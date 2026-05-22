ACNUR alerta del creciente número de víctimas civiles en Ucrania y denuncia los ataques contra operaciones humanitarias

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Rusia contra Kiev, Ucrania. - Tarasov / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha alertado este viernes del creciente número de víctimas civiles a causa de la invasión rusa de Ucrania y ha denunciado los persistentes ataques contra operaciones humanitarias, lo que obliga a miles de personas a abandonar sus hogares y dificulta "gravemente" la entrega de ayuda humanitaria.

Bernadette Castel Hollingworth, representante de ACNUR en Ucrania, ha señalado durante una rueda de prensa en Ginebra que el pasado 20 de mayo dos personas murieron por un bombardeo contra un almacén de la localidad de Dnipró, en el este del país, el cual había sido alquilado por la propia agencia de la ONU.

El almacén fue alcanzado por un misil durante un ataque aéreo ruso, que dejó además varios heridos y destruyó "artículos de primera necesidad y material de refugio valorados en más de un millón de dólares y que estaban listos para ser distribuidos entre personas desplazadas y afectadas por la guerra en las zonas del frente".

ACNUR ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y a todas las personas afectadas por el ataque, así como por el conjunto de bombardeos contra civiles, al tiempo que ha afirmado que se trata del primer ataque contra una instalación de ACNUR desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

"Además de privar a miles de personas de ayuda esencial, este tipo de acciones debilita la respuesta humanitaria en un momento en el que las necesidades son más acuciantes que nunca", ha aseverado en un comunicado en el que ha indicado que dicho ataque se produjo "en medio de una escalada más amplia de bombardeos en todo el país".

"Solo esta semana, ataques mortales han alcanzado las regiones de Sumi y Chernígov, en el norte de Ucrania. El pasado fin de semana, otra ofensiva de gran envergadura sobre Dnipró y Odesa causó decenas de muertos y heridos. Menos de una semana antes, un ataque combinado con drones y misiles sobre Kiev provocó el derrumbe de un edificio residencial y la muerte de al menos 25 personas", ha recalcado ACNUR en un comunicado.

Según la Misión de Supervisión de los Derechos Humanos en Ucrania, al menos 815 civiles han muerto y 4.174 han resultado heridos en los cuatro primeros meses del año, lo que supone un incremento del 21% respecto al mismo periodo de 2025.

Al mismo tiempo, los desplazamientos forzosos y las evacuaciones desde las zonas cercanas al frente "continúan sin tregua", apunta el documento, que aclara que desde comienzos de 2026, cerca de 47.000 personas evacuadas han pasado por centros de tránsito apoyados por ACNUR, aunque se estima que la cifra real es mayor.

Por otra parte, la agencia de Naciones Unidas ha advertido del creciente peligro para los trabajadores humanitarios que trabajan cerca de la línea de frente. La semana pasada, dos convoyes de la ONU claramente identificados fueron alcanzados por drones en incidentes distintos: un camión que transportaba ayuda en la región de Dnipropetrovsk, cuyo conductor se recupera de sus heridas, y otro convoy que se dirigía a Ostriv, una de las zonas más castigadas de la región de Jersón.

"Rendimos homenaje al coraje, la dedicación y la perseverancia de los trabajadores humanitarios y voluntarios que continúan prestando asistencia vital pese a los enormes riesgos y las condiciones extremas", ha sostenido, antes de destacar que su labor "sigue siendo imprescindible para millones de personas afectadas por la guerra".