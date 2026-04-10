ACNUR avisa que la crisis de desplazados en Líbano se ha desbordado tras el "devastador" ataque israelí del miércoles

Archivo - Imagen de archivo de refugiados en Beirut (Líbano) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La crisis de desplazados provocada por los ataques de Israel en Líbano ha terminado por desbordarse tras el "devastador", en palabras de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), bombardeo del miércoles contra más de un centenar de zonas del país, que ha dejado hasta ahora más de 300 muertos y puesto en jaque la seguridad de más de un millón de personas obligadas a abandonar sus hogares.

El acceso a las personas afectadas está cada vez más restringido; más de 680 refugios que acogen a unas 140.000 personas desplazadas están gravemente saturados, y casi la mitad de las escuelas públicas de Líbano funcionan ahora como refugios, dejando una vez más a los niños y niñas fuera de las aulas y "enfrentándose al miedo, la ansiedad y el desplazamiento reiterado".

"Zonas que antes se consideraban seguras fueron atacadas, lo que desató el pánico y obligó a las personas a huir por segunda o incluso tercera vez", ha lamentado ACNUR antes de exigir que la población de desplazados "esté protegida en todo momento".

"La escalada ha provocado una pérdida masiva de vidas y ha agravado el sufrimiento, así como la destrucción de viviendas y bienes. Familias que ya habían huido de hostilidades anteriores en Beirut, el valle de la Becá y el sur del Líbano, algunas de las cuales comenzaban a plantearse el regreso tras señales contradictorias sobre un posible alto el fuego, han visto una vez más desplazadas", ha añadido.

Además, ACNUR recuerda que todo esto ocurre mientras Israel está a punto de consolidar su invasión del sur de Líbano, en parte gracias a la voladura de los puentes que cruzan la barrera geográfica del río Litani. Así pues, "para muchas familias de aldeas del sur, el retorno ya no es posible, ya que comunidades enteras han quedado parcial o totalmente destruidas".

ACNUR estima que unas 150.000 personas permanecen todavía en el sur, que "el acceso humanitario a ellas es esencial, y necesitan rutas seguras para huir si se ven obligadas a hacerlo".