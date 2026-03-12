ACNUR cifra en unos 3,2 millones los desplazados en Irán a causa de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel

Edificios destruidos en la capital de Irán, Teherán, a causa de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero contra el país asiático (archivo) - Europa Press/Contacto/Islamic Republic News Agency

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha elevado este jueves a 3,2 millones los desplazados en Irán a causa de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, antes de afirmar que estas personas huyen principalmente de la capital, Teherán, y otras ciudades hacia el norte y zonas rurales del país asiático.

El director de Emergencias y Apoyo a Programas de ACNUR y responsable de la coordinación interregional de la respuesta para la emergencia en Oriente Próximo, Ayaki Ito, ha afirmado que "entre 600.000 y un millón de familias iraníes se encuentran ya desplazadas dentro del país debido al agravamiento del conflicto".

"Esto supone hasta 3,2 millones de personas que huyen principalmente de Teherán y de otras grandes ciudades hacia el norte y las zonas rurales en busca de seguridad", ha explicado, antes de alertar de que "la cifra podría seguir aumentando en los próximos días, reflejando un deterioro acelerado de las necesidades humanitarias".

Así, ha recalcado que esta situación afecta además a refugiados que se encontraban previamente en Irán, principalmente afganos y "especialmente vulnerables debido a la precariedad en la que ya se encontraban y a la falta de redes de apoyo". "Muchas están abandonando las zonas afectadas por la creciente inseguridad y la dificultad para acceder a servicios esenciales", ha explicado.

Ito ha manifestado que ACNUR "está adaptando su respuesta al aumento de las necesidades" y ha confirmado trabajos con las autoridades de Irán y otros socios para "la evaluación de las nuevas demandas y el refuerzo de la preparación ante el incremento de los movimientos de población."

"ACNUR la subraya la urgente necesidad de proteger a la población civil, mantener el acceso humanitario y garantizar que las fronteras permanezcan abiertas para quienes buscan protección, de acuerdo con las obligaciones internacionales", ha zanjado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades iraníes. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.