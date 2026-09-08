Adidas se disculpa por la participación de un exsoldado israelí en una campaña publicitaria para amputados

Archivo - El exsoldado israelí amputado Shalev Biton (en el centro) visita a un grupo de soldados del Ejército israelí - SHALEV BITON EN INSTAGRAM - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Adidas ha emitido este lunes un comunicado de disculpas por emplear en una campaña publicitaria para su servicio 'Single Shoe' (venta de una sola zapatilla) para personas amputadas y con diferencias entre sus extremidades a un exsoldado israelí que perdió la pierna izquierda en enfrentamientos con milicias de la Franja de Gaza en 2021, destacadamente el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Reconocemos que una imagen utilizada en una reciente campaña local ha generado preocupación y fuertes reacciones. Nunca fue nuestra intención ofender, y pedimos disculpas a quienes se hayan visto afectados", reza el texto difundido en redes por la cuenta de Adidas Arabia, que ha asegurado tener "en cuenta las inquietudes expresadas" y tomarse "muy en serio los comentarios" al respecto.

Paralelamente, ha subrayado que "la inclusión es un valor fundamental" para la marca y que el servicio publicitado en la controvertida campaña "forma parte de este compromiso continuo" y está "diseñado para atender mejor a las personas para quienes un par de zapatos tradicionales no satisface sus necesidades".

"El servicio continúa expandiéndose por Europa, Asia y Oriente Próximo, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Líbano, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Egipto", ha manifestado Adidas, sin nombrar a Israel.

Por último, la rama árabe de la multinacional alemana ha subrayado que "mantiene un compromiso de larga data con las comunidades a las que sirve, trabajando junto a atletas, equipos y comunidades deportivas de toda la región, además de apoyar a personas y comunidades necesitadas mediante donaciones de productos".

Shalev Biton, que perdió una pierna mientras prestaba servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), fue uno de los diez deportistas con discapacidad que aparecieron en una serie de carteles expuestos en las tiendas de Adidas de todo Israel.

El 12 de mayo de 2021, durante una campaña militar israelí contra Hamás en la Franja de Gaza, resultó herido cuando un misil antitanque lanzado desde el interior del enclave impactó en el vehículo militar en el que se encontraba, en el lado israelí de la frontera. Biton sufrió heridas graves y su compañero, el sargento primero Omer Tabib, falleció, recoge el diario 'The Times of Israel'

Según este diario, los carteles en los que aparecía Biton solo se utilizaron en Israel y no formaban parte de una campaña global, mientras que el vídeo en hebreo que desató la polémica no hacía mención alguna a su servicio militar ni a cómo perdió la pierna. Sin embargo, Adidas recibió fuertes críticas por colaborar con el exsoldado israelí ante el elevado número de personas amputadas en la Franja de Gaza --en particular, niños-- como consecuencia de los ataques israelíes contra el enclave.