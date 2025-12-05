La aerolínea estatal de Colombia suspende temporalmente sus vuelos a Venezuela por la alerta de EEUU

Archivo - Una pareja observa los paneles de información de vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia - Europa Press/Contacto/Cristian Bayona - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea estatal colombiana SATENA ha decidido este jueves suspender de manera temporal sus vuelos hacia Venezuela como medida "preventiva de seguridad", después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta sobre posibles problemas de interferencias y seguridad sobre el país latinoamericano, en medio de la escalada de tensión entre Caracas y Washington.

"SATENA, la aerolínea de los colombianos, informa a la opinión pública (de) que, debido a los recientes avisos oficiales sobre afectaciones en la navegación aérea del Caribe, se ha tomado la decisión de suspender temporalmente las operaciones hacia Venezuela. Esta medida responde a reportes confirmados de interferencias en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves", ha anunciado a través de su cuenta de la red social X, si bien no ha especificado por cuánto tiempo mantendrá la cancelación de sus vuelos hacia el país vecino.

En el mismo comunicado, la compañía de titularidad pública ha adoptado la medida alegando que existe "un riesgo" para el tráfico aéreo en la zona, si bien ha precisado que se trata de una decisión tomada "mientras se verifica la estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación en la región".

"En cumplimiento de las mejores prácticas de seguridad aérea y de los lineamientos de las autoridades competentes, SATENA ha implementado esta suspensión temporal con el propósito de proteger a sus pasajeros, tripulación y operación", ha manifestado, antes de asegurar que "una vez las autoridades internacionales certifiquen condiciones plenamente seguras para la navegación aérea, la aerolínea reanudaría sus operaciones habituales hacia Venezuela".

SATENA se suma así a la aerolínea colombiana Wingo, que ha extendido hasta el viernes 12 de diciembre la cancelación de sus vuelos "desde y hacia Caracas", según ha anunciado en una nota publicada en la misma red social.

Asimismo, Boliviana de Aviación (BoA) ha confirmado al diario 'El Deber' que ha actuado en el mismo sentido al menos para este jueves 4 de septiembre, siguiendo los pasos de la panañema Copa Airlines, que en la víspera cambió de postura pese a que en un principio decidió mantener sus operaciones en Venezuela pese a la alerta emitida por la FAA.

Las autoridades venezolanas, que no se han manifestado al respecto de estos anuncios hasta el momento, revocó a principios de esta semana las concesiones de vuelo a las compañías Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines Colombia, la brasileña GOL, Plus Ultra y Air Europa, como respuesta a la cancelación de sus operaciones al país latinoamericano siguiendo las recomendaciones de Estados Unidos y de las autoridades europeas.