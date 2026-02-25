El aeropuerto de la capital de Irak suspende operaciones por "un problema técnico de emergencia"

Archivo - Bandera de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad, ha suspendido operaciones este miércoles a causa de "un problema técnico de emergencia", según han confirmado las autoridades, que por ahora no se han pronunciado sobre la naturaleza del incidente ni han dicho cuándo podrían retomarse los vuelos.

El portavoz del Ministerio de Transportes iraquí, Maizam al Safi, ha indicado en declaraciones a la agencia estatal de noticias, INA, que "el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Bagdad se debe a un problema técnico de emergencia que requirió esta medida inmediata de precaución, en línea con los estándares de seguridad".

Así, ha afirmado que ya hay en marcha trabajos de "diagnóstico y reparación", antes de subrayar que "la seguridad es el pilar de la sostenibilidad y la eficiencia de las operaciones aéreas" y asegurar que el aeropuerto "reabrirá en las próximas horas, una vez se completen los trabajos de mantenimiento y las inspecciones técnicas sean finalizadas".

En este sentido, ha rechazado las especulaciones en redes sociales sobre problemas de seguridad y ha afirmado que "estas afirmaciones son infundadas y no deriva de ninguna fuente oficial o creíble", por lo que ha reclamado a los ciudadanos y a los medios de comunicación que no se crean estos mensajes y que acudan únicamente a fuentes oficiales para informarse sobre la situación.