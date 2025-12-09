La AES denuncia una "violación de su espacio aéreo" tras aterrizar un avión de Nigeria en Burkina Faso

Archivo - El presidente de transición y líder de la junta militar de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, durante una visita oficial a Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de Estados del Sahel (AES) ha denunciado una "violación de su espacio aéreo" tras el aterrizaje de un avión de Nigeria en territorio de Burkina Faso, un suceso que Abuya ha achacado a "motivos técnicos" sin especificar detectados durante el vuelo.

La AES ha indicado en un comunicado que las aeronave aterrizó durante la jornada del domingo en Bobo Dioulasso "tras una situación de emergencia durante el vuelo". "El avión militar llevaba a bordo a dos tripulantes y nueve pasajeros, todos ellos militares", ha afirmado el bloque, creado en 2023 por las juntas militares de Burkina Faso, Malí y Níger.

"Una investigación fue abierta inmediatamente por los servicios competentes burkineses, lo que permitió determinar que este aparato militar no contaba con autorización de sobrevuelo del territorio burkinés", ha manifestado, por lo que "condena con la máxima firmeza esta violación del espacio aéreo y la soberanía de sus Estados miembro".

Así, ha recalcado que "ante este acto inamistoso y en violación del Derecho Internacional y las normas internacionales de la aviación civil o militar, se han tomado medidas para garantizar la seguridad del espacio aéreo confederado, la soberanía y la integridad territorial de sus Estados miembro y la seguridad de las poblaciones de la AES".

"En este sentido, tras las instrucciones de los jefes del Estado Mayor, las defensas aéreas y antiaéreas del espacio confederado han sido puestas en alerta máxima", ha advertido, antes de resaltar que "tienen autorización para neutralizar cualquier aeronave que viole el espacio aéreo confederado".

En respuesta, el portavoz de la Fuerza Aérea nigeriana, Ehimen Ejodame, ha emitido un comunicado para "aclarar" la situación y ha destacado que el avión fue "desviado" durante un vuelo a Portugal debido a "motivos técnicos" detectados después de su despegue desde la ciudad nigeriana de Lagos, tal y como ha recogido el diario 'The Premium Times'.

"Esto hizo necesario un aterrizaje de precaución en Bobo Dioulasso, en Burkina Faso, que era el aeródromo más cercano, en línea con los procedimientos habituales de seguridad y los protocolos internacionales de aviación. El personal de la Fuerza Aérea está a salvo y ha recibido un tratamiento cordial por parte de las autoridades locales", ha explicado.

Ejodame ha hecho hincapié en que hay "planes para retomar la misión, tal y como estaba previsto" y ha dado las gracias por "el apoyo recibido durante este periodo". "La Fuerza Aérea sigue comprometida profesionalmente al cumplimiento estricto de los procedimientos operativos y los estándares de seguridad garantizando la protección de su personal mientras cumple su mandato constitucional", ha zanjado.