Afganistán denuncia "decenas" de muertos y heridos en ataques atribuidos a Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de ataques paquistaníes contra Afganistán - Europa Press/Contacto/Arghand - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades afganas han acusado este domingo a Pakistán de causar "decenas" de muertos y heridos en bombardeos perpetrados contra varios puntos de la frontera entre ambos países, los cuales ha calificado de "crimen" y "barbarie".

"Una vez más, el Ejército paquistaní, en su papel de agresor, ha llevado a cabo ataque aéreos contra la población civil en el distrito de Giyan, en la provincia de Paktika; en el distrito de Chamkani, en la provincia de Paktia, y en el distrito de Manogai, en la provincia de Kunar, donde decenas de civiles, entre ellos mujeres y niños, han perdido la vida o resultado heridos", ha lamentado en redes sociales el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdulá Fitrat.

A renglón seguido, el portavoz afgano ha condenado este "cobarde acto de agresión" tildándolo de "crimen" y "barbarie". Todo ello, acompañando su publicación de fotos de personas de distintas edades, menores entre ellos, heridas.

Horas antes, el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, señaló que las fuerzas de seguridad del país, con base en "información de Inteligencia fiable", durante la noche del sábado al domingo llevaron a cabo "ataques precisos" contra "campamentos y escondites terroristas pertenecientes a Jamaat ul Ahrar --escindido en 2014 del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)-- y Fitna al Juarij --nombre con que Islamabad se refiere al TTP--" en los que, ha aseverado, "murieron 25" personas.

"Pakistán siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región, pero, al mismo tiempo, no transigirá en lo que respecta a la seguridad de nuestros ciudadanos, que sigue siendo nuestra máxima prioridad", ha insistido Tarar.

La zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por los ataques del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistán (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.

Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera, con enfrentamientos esporádicos desde entonces pese al alto el fuego en vigor.