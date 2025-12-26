Los agricultores griegos siguen protestando por el retraso del pago de los subsidios europeos

Imagen de archivo de una protesta de agricultores en Grecia. - Europa Press/Contacto/Giannis Papanikos

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Decenas de agricultores griegos han vuelto a salir este viernes a la calle en Grecia para protestar por el retraso en el pago de los subsidios agrícolas europeos a raíz de un escándalo de corrupción en el seno del Gobierno, un caso que ha puesto en el punto de mira al primer ministro, Kyriakos Mitsotakis.

Miles de tractores han vuelto a bloquear la circulación en las principales autopistas del país a medida que los manifestantes abogan por incrementar la presión sobre el Gobierno dado que carecen de "garantías" de cara al futuro, tal y como han denunciado.

En la autopista central del país, unos 3.000 tractores han sido colocados en fila en uno de los carriles, si bien el tráfico no se ha visto totalmente bloqueado, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

"No estamos bloqueando el tráfico en esa zona", ha dicho un representante de la organización, que a indicado que la mayoría de ellos pasará las vacaciones de Navidad en las calles.

Está previsto que el sábado por la tarde se produzca una concentración de en la intersección de Nikaia, cerca de la ciudad de Larissa, un paso previo a la gran manifestación convocada para el domingo en todo el país. Estos encuentros servirán para sopesar la posibilidad de reforzar las protestas.

Los agricultores siguen acusando a Mitsotakis de malversar estos fondos e incurrir en un "fraude" de unos 30 millones de euros en ayudas, por lo que llevan más de un mes saliendo a la calle para manifestarse.