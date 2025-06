AI alerta del desplazamiento forzoso masivo de palestinos como parte de la operación de Israel en Cisjordania

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha alertado este jueves del desplazamiento forzoso masivo de residentes del norte de Cisjordania como parte de la "brutal" y "destructiva" operación militar en curso del Ejército israelí, que afianza el "apartheid" impuesto por Israel en los territorios palestinos ocupados.

"La mortífera operación militar de Israel en la Cisjordania ocupada, que se da a la sombra del genocidio que se sigue cometiendo en Gaza, ha tenido consecuencias catastróficas para decenas de miles de palestinos desplazados que se enfrentan a una crisis que se agrava rápidamente sin perspectivas previsibles de retorno", ha alertado la directora de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de la ONG, Erika Guevara Rosas.

En este sentido, ha instado a Israel a "cesar de inmediato las prácticas ilegales que provocan el desplazamiento forzoso" de los palestinos en Cisjordania, como por ejemplo las restricciones de movimiento o acceso y los ataques a zonas residenciales.

"Algunas de estas medidas constituyen un castigo colectivo, prohibido por el Cuarto Convenio de Ginebra", ha subrayado Guevara Rosas, agregando que estas acciones "forman parte de un patrón más amplio de políticas y prácticas ilegales" que buscan "desposeer, dominar y oprimir a los palestinos en Cisjordania bajo el despiadado sistema de apartheid de Israel".

Según cifras de las autoridades de los campos de refugiados de Yenín, Nur Shams y Tulkarem, alrededor de 40.000 residentes han sido desplazados desde el inicio de la operación. Asimismo, la Comisión Palestina de Detenidos ha cifrado en 1.000 los arrestados desde el inicio de la operación.

El Ejército israelí ha declarado los citados campos de refugiados como "zonas militares cerradas". La ONG ha denunciado además que las fuerzas israelíes disparan contra civiles que intentan regresar a sus domicilios o a recoger sus pertenencias.

Las imágenes de vídeo verificadas por AI evidencian demoliciones de viviendas a gran escala y daños a bienes civiles e infraestructuras en dichos campos. La ONG también ha recordado que el tiroteo registrado el pasado 21 de mayo contra una delegación de diplomáticos de más de 30 países en Yenín por parte del Ejército.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ya advirtió el pasado 22 de marzo que las acciones israelíes en curso son "la operación más larga y destructiva" que se recuerda en la Cisjordania ocupada "desde la Segunda Intifada en la década de 2000".

"NIVEL DE DESTRUCCIÓN MASIVO"

Amnistía ha verificado un total de 25 vídeos compartidos en redes sociales que muestran la destrucción en los campos entre el 31 de enero y el 1 de junio. La ONG ha alertado así del nivel de destrucción que, en muchos casos, parece haberse llevado a cabo para ampliar terreno o construir nuevas carreteras.

Según ha resaltado Nihad Shawes, de la comisión popular de Nur Shams, el "nivel de destrucción en los campos es tan masivo que tomará meses que vuelvan a ser habitables de nuevo". "Incluso aquellas casa que no han quedado totalmente destruidas necesitarán tiempo para ser rehabilitadas", ha precisado.

De igual forma, Qais Awad, de la Cámara de Comercio de Tulkarem, ha advertido de que la zona se ha convertido en una "ciudad fantasma". "Los negocios de la ciudad cierran a las seis de la tarde porque no hay visitantes ni clientes. Los agricultores no pueden acceder a sus tierras y los trabajadores no pueden salir debido al cierre de los puestos de control", ha afirmado.

Un residente de Nur Shams, Ibrahim Jalifa, ha descrito a la ONG que su familia fue obligada a abandonar su domicilio el 9 de febrero. "Llegamos para mostrar solidaridad a nuestros vecinos por sus demoliciones. Mientras estábamos allí nos dimos cuenta de que el buldócer empezó a demoler nuestra casa también", ha lamentado.

De igual forma, una madre de seis hijos residente en el campo de refugiados de Yenín ha denunciado que recibió fotos en su teléfono de su vivienda totalmente destruida. "Demolieron la casa y destrozaron nuestra camioneta. Nuestro coche no era más que un montón de metal. Estaba en shock", relata.

PIDE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL MEDIDAS

Guevara Rosas ha denunciado que "el persistente fracaso de la comunidad internacional para exigir cuentas a Israel por sus violaciones contra los palestinos", ha "envalentonado" aún más al país a cometer "más violaciones atroces de los derechos de los palestinos.

"La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 lo dejó clarísimo: la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal y debe cesar rápidamente", ha argüido, instando a los Estados a "tomar acciones concretas".

En este sentido, ha pedido que cese la centa de armas y otro tipo de asistencia militar a Israel, así como detener "cualquier actividad que pueda contribuir a sus graves violaciones del Derecho Internacional". "No tomar estas medidas sólo contribuirá a que Israel afiance su sistema de apartheid contra los palestinos y su ocupación ilegal", ha zanjado.

La actual ofensiva del Ejército de Israel, denominada Operación Muro de Hierro, se ha centrado principalmente en la ciudad y el campo de refugiados de Yenín, pero ha acabado por expandirse a Tulkarem y a otros puntos del norte de Cisjordania.

Israel esgrime que estas operaciones representan una iniciativa para eliminar a células de las milicias palestinas de la vecina Gaza, pero las autoridades palestinas denuncian estas incursiones como una parte más de los esfuerzos de anexión israelí para facilitar la apropiación ilegal de tierras por parte de los colonos.