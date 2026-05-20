Albanese acusa a la UE de ser "facilitadora" de las acciones de Israel tras el abordaje de la flotilla

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, durante un acto en Madrid en mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha acusado a la Unión Europea (UE) de actuar como "facilitadora" de las acciones de Israel tras el nuevo abordaje en aguas internacionales en el mar Mediterráneo de los barcos de una nueva flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza, deteniendo a 430 activistas.

"Máxima alerta en torno a la flotilla. Se ha dado a Israel licencia para amenazar, secuestrar y disparar contra civiles, también en aguas internacionales", ha dicho en un mensaje en redes sociales. "Bienvenidos a Apartheid sin fronteras, dentro de poco Consorcio de Apartheid en el Mediterráneo", ha sostenido, antes de recalcar que la situación "es una vergüenza para la UE, su principal facilitador en esta parte del mundo".

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el martes la detención de los 430 participantes en la flotilla, al tiempo que afirmó que todos ellos habían sido trasladados a buques israelíes para ser trasladados al país, "donde podrán reunirse con sus representantes consulares". "Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin.", sostuvo, antes de volver a vincular a la iniciativa con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria habían informado de que "todas" las embarcaciones han sido interceptadas. "Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", dijo la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión junto a la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia.