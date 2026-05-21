Albanese traslada a Meloni que "las palabras no bastan" y pide a Italia que apoye la suspensión del acuerdo UE-Israel

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, durante un acto en la capital de España, Madrid, el 6 de mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha trasladado a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que "las palabras no bastan" tras las condenas a las acciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, al reprender y humillar a activistas de la flotilla interceptada en el mar Mediterráneo y ha reclamado a Roma que "deje de oponerse" a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el país asiático.

"Meloni, está bien condenar a Ben Gvir por la humillación a los miembros de la flotilla, un tratamiento de lujo comparado con el que sufren los palestinos en las cárceles israelíes, pero las palabras no bastan", ha dicho Albanese en un mensaje en redes sociales. "Italia debe dejar de oponerse a la suspensión del acuerdo UE-Israel", ha subrayado la relatora, de nacionalidad italiana.

Albanese ha destacado además en otro mensaje a "los líderes mundiales" que "la flotilla intenta desesperadamente llamar su atención ante el sufrimiento de los palestinos". "Tortura, violación, fracturas, palizas hasta la muerte: todo ello infligido a hombres, mujeres y niños", ha señalado, al tiempo que ha dicho que todo ello es consecuencia de "la complicidad con el Israel del Apartheid".

Meloni denunció el miércoles el "tratamiento lesivo" de las autoridades de Israel a los detenidos de la flotilla tras ser trasladados al puerto israelí de Ashdod y destacó que las acciones de Ben Gvir, publicadas por él mismo en redes sociales, eran "inaceptables", motivo por el que convocó al embajador israelí en Roma para trasladar una protesta.

La propuesta presentada por España para suspender el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel por sus ataques a Palestina y Líbano no ha logrado hasta ahora ser aprobada debido a la oposición de varios países del bloque, entre los que destacan Alemania e Italia, que se han mostrado igualmente contrarios a la imposición de sanciones a Israel.