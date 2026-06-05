Albania empuja por una integración urgente en la UE mientras Serbia esquiva el alineamiento contra Rusia

Archivo - El primer ministro de Albania, Edi Rama - Francesco Fotia/AGF via ZUMA Pre / DPA - Archivo

BRUSELAS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cumbre de la Unión Europea con los países Balcanes que se celebra este viernes en Tivat (Montenegro) ha evidenciado la diferencia entre los países candidatos a incorporarse al bloque comunitario, con socios como Albania y Montenegro esperando ser pronto miembros del club, y con otros países de la región, como Serbia, esquivando el alineamiento con Bruselas en materia de política exterior.

El primer ministro albanés, Edi Rama, ha sido el más contundente al reclamar a la UE un "momento Helmut Kohl", es decir, copiar lo que el ex canciller alemán decidió hacer tras la caída del Muro de Berlín en 1989: reunificar Alemania rápidamente sin esperar a que la República Democrática Alemana (RDA) cumpliera todos los requisitos económicos y políticos previos.

"Creo que Europa, para sí misma, ante todo, debería ser más audaz, debería mantener el proceso basado en méritos, debería ir hacia una integración gradual, pero sobre todo debería encontrar el valor para un nuevo momento Helmut Kohl", ha indicado en declaraciones a la prensa antes de asistir a la cita.

Rama ha avisado de las posibles consecuencias si no se realiza un proceso de adhesión de manera rápida, advirtiendo de que excluir a los Balcanes de las instituciones europeas mientras cumplen reformas equivale a "decirles a los hijos que se queden con los vecinos", con el riesgo de que esos países acaben orbitando hacia Rusia o China antes que completar su integración.

Por su parte, el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, ha aprovechado su condición de anfitrión para lanzar un mensaje de determinación, asegurando que su país está "listo para dar el paso final" y aspira a convertirse en el "primer nuevo miembro" de la Unión Europea.

"Esta cumbre representa mucho más que otra reunión de líderes. Es un punto de inflexión para Montenegro, para los Balcanes Occidentales y para la propia Unión Europea. En un momento en que el proceso de ampliación ha recuperado importancia estratégica gracias a todos vosotros, este encuentro trae nueva esperanza y energía renovada a todos los países candidatos", ha indicado.

SERBIA REIVINDICA SOBERANÍA Y ESQUIVA LA CUESTIÓN RUSA

Mientras, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha adoptado el tono más ambiguo entre los países balcánicos, limitándose a afirmar que su país está "en el camino europeo" y evitando responder a preguntas sobre si siente más cerca de la Unión Europea en su condena a Rusia por la invasión de Ucrania.

"Estamos en nuestro camino europeo. Eso es todo lo que puedo decir. Este es nuestro objetivo estratégico (...) Se trata de tener espíritu libre. Me siento un hombre muy libre, lo que significa que dirijo a un pueblo soberano, independiente y amante de la libertad, en un país así", ha contestado el dirigente serbio a la prensa.

Vucic ha centrado su intervención ante los medios en reivindicar los logros económicos de Serbia, citando un crecimiento del 3,2% en el primer trimestre y más de 630 kilómetros de nuevas carreteras construidas, "más que en los 70 años anteriores", y ha destacado que Serbia se ha convertido "en todos los sentidos" en "la economía más fuerte de los Balcanes Occidentales".

Ha puesto en valor que pese a que es consciente de que Serbia necesita llevar a cabo "muchas reformas", su país no ha recibido "sermones ni lecciones por parte de nadie" y han sido tratados por los países de la Unión Europea "con verdadero respeto". "Eso es algo que valoramos mucho", ha concluido.

KOSOVO PIDE "TRATO JUSTO" Y MACEDONIA DEL NORTE CELEBRA AVANCES

Por su parte, la presidenta en funciones de Kosovo, Albulena Haxhiu, se ha comprometido a defender este viernes ante los líderes de la Unión Europea sus merecimientos de cara a una candidatura a la adhesión siempre y cuando reciba un trato "justo e igualitario".

"Kosovo se merece el estatus de candidato", ha resumido Haxhiu, defendiendo las "importantes reformas" que ha efectuado y la relativa estabilidad actual tras repuntes de tensiones con Serbia y una reciente crisis política que estuvo a punto de descarrilar millones de euros de ayuda de la Unión Europea.

Kosovo, a día de hoy, no es candidato a la adhesión a la UE porque cinco Estados miembro, entre ellos España, no reconocen la independencia de la antigua provincia serbia, lo que ha complicado durante estos años su relación con la UE y el debate sobre su integración europea.

En este sentido, el primer ministro de Macedonia del Norte, Hristijan Mickoski, ha celebrado que el proceso de ampliación de la Unión Europea "está vivo" y que la tarea de los países balcánicos es seguir avanzando en la integración al bloque comunitario.

Mickoski ha desvelado reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el canciller alemán, dos encuentros "cordiales y amistosos" en los que se han tratado "temas importantes para el futuro de nuestros ciudadanos y perspectivas europeas, asuntos en los que llevamos trabajando mucho tiempo".

Actualmente la UE mantiene conversaciones de adhesión con Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania y Montenegro, siendo estos dos últimos los que están más avanzados en las negociaciones con Bruselas.

También hay negociaciones para la adhesión a la Unión con Ucrania, Moldavia y Turquía, si bien el diálogo con el país gobernado por Recep Tayyip Erdogan está congelado desde hace años por su deriva antidemocrática.