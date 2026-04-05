Albares comenta con su homólogo egipcio la situación sobre la guerra en Irán y su "impacto global"

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty (i), y el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (d), firman un acuerdo en el Palacio de la Moncloa, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par egipcio, Badr Abdelati, en la que ambos han discutido la evolución de la guerra de Irán y su impacto tanto a nivel regional como mundial.

En su conversación, Albares ha agradecido a su homólogo los esfuerzos de mediación egipcios para intentar poner fin a la guerra de Irán y abordado igualmente "la crítica situación en Gaza, Cisjordania y Líbano". En términos generales, ambos diplomáticos han examinado "las consecuencias en el Mediterráneo y globales" del conflicto desatado el 28 de febrero con los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Teherán y la réplica iraní.

Abdelati ha tenido una mañana especialmente ocupada: a la conversación con Albares se suman las que ha mantenido con el enviado estadounidense Steve Witkoff y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, "para abordar diversas propuestas de desescalada regional", según informó el Ministerio de Exteriores egipcio en un comunicado.