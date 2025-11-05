El alcalde electo de Nueva York nombra un equipo de transición tras sus promesas de transformar la ciudad

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, ha anunciado este miércoles en su primera rueda de prensa tras hacerse con la victoria en las urnas la formación de un equipo de transición tras sus promesas de transformar la ciudad, mientras que ha sostenido que la lección del resultado electoral para la Casa Blanca es que "no basta con detectar las crisis", sino que "hay que actuar".

"Trabajaré cada día para honrar la confianza que ahora tengo en mis manos. La poesía de la campaña electoral puede que llegara a su fin anoche a las 21.00 horas, pero la bella prosa de gobernar no ha hecho más que empezar. El arduo trabajo de mejorar la vida de los neoyorquinos empieza ahora. Ese proceso comienza con la transición", ha manifestado.

Mamdani ha indicado durante su intervención que el equipo, que estará integrado, entre otros, por la excomisionada de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos Lina Khan, estará formado únicamente por mujeres. También ha adelantado que otros "líderes implementarán" su "agenda", diciendo que "algunos serán nombres conocidos, y otros no".

"Nosotros crearemos una amplia red. Hablaremos con los organizadores de quienes han estado al frente de la línea de lucha para la gobernabilidad de nuestra ciudad, veteranos con trayectoria comprobada, expertos políticos de todo el país y de todo el mundo, y gente trabajadora que sabe mejor que nadie lo que sus barrios necesitan", ha declarado.

Durante el próximo mes, ha indicado, su equipo "construirá un ayuntamiento capaz de cumplir las promesas" de su campaña y formará una administración que sea "a partes iguales capaz y compasiva, guiada por la integridad y dispuesta a trabajar arduamente como los millones de neoyorquinos que llaman hogar a esta ciudad".

Al ser preguntado por cuál creía que era la lección de los resultados electorales de la víspera, Mamdani ha defendido que "no basta con detectar la crisis que atraviesa la clase trabajadora estadounidense", sino que "hay que actuar para solucionar esa crisis".

"Este es un presidente (Trump) que basó su campaña en la promesa de alimentos más baratos, y ahora... ha llegado al extremo de recortar los beneficios del (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) SNAP a casi dos millones de neoyorquinos. Alguien que, literalmente, está dificultando el acceso a esos mismos alimentos cuyo precio criticaba no hace mucho", ha criticado.

En este sentido, ha sostenido que "lo que asusta a los republicanos de todo el país es el hecho de que realmente cumpliremos con esta agenda" y "el contraste es algo que no pueden soportar presenciar". Con todo, ha asegurado que está "interesado en tener una conversación" con Trump sobre "cómo colaborar para servir" a los ciudadanos de Nueva York.

"Espero con interés esas conversaciones y quiero dejar claro que, si surge algún tema que pueda beneficiar a los habitantes de la ciudad, estoy dispuesto a hablar con quien sea", ha añadido el alcalde electo.

Por otro lado, Mamdani ha rechazado durante su intervención las críticas a su discurso sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y ha aseverado que se toma "el tema del antisemitismo muy en serio", remarcando que su equipo "apoyará firmemente a los neoyorquinos judíos en la lucha contra el flagelo del antisemitismo en toda la ciudad".