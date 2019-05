El alcalde de Nueva York se lanza a la carrera por la Casa Blanca con un mensaje a la clase trabajadora

Actualizado 16/05/2019 12:51:02 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se ha sumado este jueves a la lista de más de 20 personalidades que aspiran a hacerse con la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 y lo ha hecho con un simbólico vídeo dirigido expresamente a la clase trabajadora.

"Soy Bill de Blasio y me presento a presidente porque es momento de poner primero a la gente trabajadora", ha anunciado el alcalde, al término de un vídeo difundido en Internet y en el que ha lanzado mensajes en favor de la integración social y de la lucha contra el cambio climático.

"Me encargaré de los ricos, me encargaré de las grandes corporaciones, no descansaré hasta que el Gobierno sirva a los trabajadores, cmo alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos ya lo he hecho", ha declarado De Blasio, quien ha abogado por "frenar" a Donald Trump, con quien ya se ha enfrentado en varias ocasiones.

De Blasio, de 58 años, gobierna Nueva York desde enero de 2014 y ha impulsado políticas de índole progresista. Su matrimonio interracial se ha convertido también en un símbolo de una ciudad que siempre se ha descrito como cosmopolita, en un momento en que parte de las bases demócratas busca un rostro ajeno a Washington para contrarrestar a Trump.

Sin embargo, una encuesta publicada a principios de abril por la Universidad de Quinnipiac evidenció que una mayoría de los neoyorquinos no es partidario de que De Blasio se lance a por la Casa Blanca. En concreto, un 71 por ciento de las personas encuestadas criticó esta posibilidad, dato que se eleva al 88 por ciento en el caso de los simpatizantes del Partido Demócrata.