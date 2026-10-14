Alcanzados dos buques por "proyectiles no identificados" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz

Archivo - Ubicación aproximada de dos portacontenedores alcanzados por "proyectiles desconocidos" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos buques han sido alcanzados por "proyectiles desconocidos" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado este miércoles por el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

El organismo ha detallado que uno de los proyectiles impactó contra un portacontenedores cuando realizaba un "tránsito de entrada" en la vía, antes de agregar que el buque habría sufrido "daños menores" por el ataque, que no ha dejado víctimas.

Asimismo, ha señalado que un segundo portacontenedores ha sido igualmente alcanzado durante un "tránsito de salida" en el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha destacado que ha sufrido igualmente "daños menores" y ha podido continuar navegando.

"Las autoridades están investigando", ha apuntado, antes de recomendar a las embarcaciones que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa" en la zona, escenario de ataques en el marco del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Apenas unas horas antes, la Guardia Revolucionaria de Irán había asegurado que un portacontenedores se ha hundido en aguas al sur del estrecho de Ormuz tras impactar con una mina naval colocada en la zona, antes de afirmar que el incidente tuvo lugar cuando el buque "intentaba transitar por una ruta no autorizada".