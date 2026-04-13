Alemania achaca el fracaso de las negociaciones entre EEUU e Irán a una preparación insuficiente

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

Merz reconoce que la economía del país "seguirá sintiendo las consecuencias de la guerra durante mucho tiempo"

BERLÍN, 13 Abr. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha achacado este lunes a una preparación insuficiente el fracaso de las negociaciones mantenidas el fin de semana en Pakistán entre Estados Unidos e Irán, destinadas a lograr un acuerdo definitivo para el fin de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní.

"No me ha sorprendido la decisión de suspender las conversaciones en Islamabad", ha indicado. "Desde el principio no tuve la impresión de que estuvieran realmente bien preparadas", ha manifestado, antes de resaltar que "en este sentido, ahora será un proceso más largo" y añadir que Berlín está en contacto con Estados Unidos e Israel.

"Seguirá siendo un proceso largo, y seguiremos sintiendo las consecuencias de esta guerra durante mucho tiempo, incluso cuando haya terminado", ha apuntado, en referencia a las consecuencias económicas del conflicto. "Durante un periodo prolongado, veremos una carga considerable también para la economía alemana y, por tanto, una carga considerable también para los hogares", ha lamentado.

Así, ha resaltado que las autoridades alemanas quieren "hacer todo lo que esté en sus manos" para "mantener y mejorar la competitividad de la economía alemana, así como para aliviar la situación de los hogares". "No es fácil. No todo saldrá bien. No podemos resolver todas las crisis del mundo con dinero de Alemania", ha reconocido.

El fracaso de las conversaciones en Islamabad se vio seguido de un anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un bloqueo al estrecho de Ormuz, incluidas amenazas sobre interceptar "en aguas internacionales" cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso, una postura criticada con dureza desde Teherán