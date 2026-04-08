Alemania aplaude el alto el fuego entre EEUU e Irán y pide "negociar un fin duradero de la guerra"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha aplaudido este miércoles el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán y ha destacado que "el objetivo ahora es negociar un fin duradero de la guerra"

Merz, que ha alabado las labores de mediación ejercidas por Pakistán para alcanzar este acuerdo, ha asegurado en un mensaje publicado a través de sus redes sociales que Berlín mantiene una "estrecha coordinación con sus socios en este asunto".

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.