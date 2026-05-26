Alemania convoca al embajador de Rusia para protestar por amenazar a diplomáticos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Alemania. - Soeren Stache/dpa - Archivo

BERLÍN 26 May. (DPA/EP) -

El Ministerio de Exteriores de Alemania ha convocado este martes al embajador de Rusia en Berlín, Sergei Nechayev, por lo que considera que son amenazas contra ciudadanos y diplomáticos en territorio ucraniano después de que Moscú pidiera abandonar Kiev, la capital, por "su propia seguridad".

"Hoy le hemos dejado claro a Rusia que no nos dejaremos intimidar por las amenazas y seguiremos apoyando firmemente a Ucrania", ha aseverado el Ministerio en un mensaje difundido en redes sociales.

Después del ataque masivo perpetrado por el Ejército de Rusia durante el fin de semana pasado en Kiev, donde hizo uso de un misil hipersónico Oreschnik, Moscú ha amenazado con nuevos ataques contra la zona y ha instado a los diplomáticos extranjeros a abandonar la capital. En dicho ataque resultaron dañados los edificios de dos cadenas alemanas, la televisión pública ARD y Deutsche Welle, si bien no hubo que lamentar heridos.

El lunes, el Ejército ruso afirmó que atacará de manera sistemática instalaciones militares y zonas institucionales de Kiev en respuesta al bombardeo ucraniano de la ciudad de Starobilsk, que se encuentra en la ocupada provincia ucraniana de Lugansk, en el este del país, y donde murieron cerca de una veintena de personas.