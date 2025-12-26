Alemania descarta de momento unirse a una fuerza internacional para Gaza

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 26 Dic. (DPA/EP) -

Las autoridades de Alemania han descartado este viernes la posibilidad de unirse "en un futuro próximo" a una fuerza internacional de estabilización para la Franja de Gaza y han dejado a los militares alemanes "al margen", al menos de momento.

Así lo ha explicado el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, que ha aseverado que "mucha gente no puede imaginar que militares alemanes desempeñen funciones de ese tipo en la región" de Oriente Próximo.

"Alemania está dispuesta a desempeñar un papel constructivo en las estructuras recogidas en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, como en la formación de un consejo de paz. Sin embargo, Berlín aún no ha recibido una invitación oficial para participar en dicho consejo, ha explicado.

Aún así, Berlín ha pedido la puesta en marcha "cuanto antes" de la segunda fase del plan de paz propuesto por Estados Unidos para el enclave palestino. "No debemos permitir que la actual división de Gaza, con una parte controlada por el Ejército israelí y la otra cada vez más controlada por Hamás, se vuelva permanente", ha alertado.

Wadephul ha reconocido que existen dificultades para implementar el plan de paz y ha pedido paciencia. "Aunque deseemos que esto termine mañana, debemos prepararnos para el hecho de que seguirá siendo un proceso largo". Hamás sigue activo "política y militarmente", e incluso "podría estar recuperándose", ha sostenido.

"Actualmente, aún estamos muy lejos de poder iniciar el proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza", ha lamentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Alemania puede asumir "un papel de mediación que tenga en cuenta la seguridad de Israel y se base en la relación entre las partes".

El ministro ha condenado, sin embargo, el anuncio del Gobierno israelí sobre la posibilidad de aprobar casi una veintena de nuevos asentamientos en Cisjordania, una medida que ha rechazado. "A largo plazo, la mejor solución sería la de los dos Estados. La expansión de los asentamientos amenaza con imposibilitar esto", ha zanjado.