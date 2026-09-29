Alemania pide a Putin que muestre "voluntad de paz y negociación" para un acuerdo en Ucrania

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa el 14 de septiembre de 2026 en la capital de Hungría, Budapest - Attila Volgyi / Xinhua News / Europa Press

BRATISLAVA 29 Sep. (DPA/EP) -

El Gobierno de Alemania ha reclamado este martes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que demuestre que tiene "voluntad de paz y negociación" para intentar lograr un acuerdo en Ucrania, antes de resaltar que la invitación al mandatario ruso para que participe en la cumbre del G20 que acogerá Estados Unidos en diciembre es una prueba de fuego para Moscú en este sentido.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha recalcado que Putin debe "demostrar si existe voluntad de paz y de negociación por parte de Rusia". "Por supuesto, la mejor forma de subrayarlo es dando pasos en esa dirección desde el principio", ha señalado durante una reunión con su homólogo de Eslovaquia, Juraj Blanar, en Bratislava.

Así, ha sostenido que entre estos pasos podría figurar un acuerdo de alto el fuego en el mar Negro "que permitiera las exportaciones de cereales que se necesitan con tanta urgencia", después de ser preguntado sobre si estaba a favor de condicionar la presencia de Putin en la cumbre precisamente a este cese de hostilidades en la zona, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Wadephul ha explicado que las hostilidades en el mar Negro y los obstáculos a las exportaciones supone un gran problema para muchos países del Sur Global, donde "se corre el riesgo de que se produzcan hambrunas, nuevas catástrofes humanitarias y una mayor desestabilización de los Estados", algo que podría desatar nuevos desplazamientos migratorios y conflictos.

Las palabras de Wadephul llegan tras su reunión del sábado con su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, en los márgenes de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, el que fue el primer encuentro a este nivel entre ambos países desde el inicio de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden de Putin y que provocó un drástico empeoramiento de los lazos entre Berlín y Moscú.

Las tensiones bilaterales han aumentado durante las últimas semanas después de que Alemania acusara directamente a Rusia de estar detrás de un intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig, importante nudo logístico de la ayuda a Ucrania, algo rechazado en varias ocasiones por Moscú, que ha reclamado a Berlín que presente pruebas.