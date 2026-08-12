Alemania plantea reforzar las competencias de sus servicios de Inteligencia para atajar amenazas externas

Sede de los servicios de Inteligencia de Alemania, en Berlín. - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

BERLÍN 12 Ago. (DPA/EP) -

El Gobierno de Alemania ha aprobado este miércoles una ampliación de las competencias del Servicio Federal de Inteligencia (BND) para llevar a cabo operaciones en el extranjero, incluyendo sabotajes, la intervención en campañas de desinformación y piratear servidores externos.

El proyecto de ley, que incluye al mismo tiempo un control más estricto de los servicios de Inteligencia, aún deberá pasar por una votación en el Parlamento, donde el canciller Friedrich Merz cuenta con la mayoría necesaria.

Si bien se trata de una reforma que llevaba tiempo desarrollándose, la amenaza de posibles casos de espionaje, sabotaje, y otras maniobras de guerra híbrida, especialmente procedentes de Rusia, ha acelerado el proyecto, que sitúa a los servicios de Inteligencia de Alemania a la par que los de sus principales socios.

El proyecto de ley se publicó a principios de julio. Las reformas abordan cuestiones como comparar datos biométricos con información de internet y la facultad de realizar registros online, una medida encubierta mediante la cual se accede a un dispositivo para examinar los datos almacenados en él.

Esta ampliación de competencias irá acompañada de un mayor control de la labor del BND, incluyendo la limitación de un máximo de cinco años a la vigilancia de una organización sospechosa de ser un grupo extremista, con la posibilidad ampliarla con el aval del Ministerio del Interior.

Entre las organizaciones que han sido objeto de investigación por parte del BND, está el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), sobre el que recae desde mayo de 2025 la categoría de grupo extremista confirmado, si bien la cuestión se encuentra actualmente en revisión judicial.