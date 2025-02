Alemania reivindica la libertad de expresión en Europa frente al "inaceptable" discurso de Vance en Múnich

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha lamentado el "inaceptable" discurso pronunciado este viernes por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde el número dos de la Casa Blanca ha cuestionado la salud democrática europea y asegurado que la libertad de expresión en el continente está "en retroceso".

"Si le he entendido bien, ha comparado Europa con regímenes autoritarios. Eso no es aceptable. Ésta no es la Europa en la que yo vivo", ha manifestado Pistorius en respuesta al vicepresidente estadounidense, que acusó a Europa de silenciar "políticas alternativas" y a minorías discrepantes en un discurso aplaudido posteriormente por elementos como el ultraderechista partido alemán Alternativa para Alemania.

"La democracia no significa que una minoría vociferante pueda decidir qué es la verdad: la democracia debe ser capaz de defenderse de los extremistas. Por ello, quiero contradecir y oponerme explícitamente a la afirmación que el vicepresidente ha sugerido aquí: que nuestra democracia oprime y silencia a las minorías", ha declarado Pistorius.

Poco antes del discurso de Vance, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, criticó declaraciones previas del vicepresidente en las que instaba a cooperar con AfD, en lo que Baerbock volvió a interpretar como una injerencia en la política nacional, como ya hizo en su momento el asesor de Trump, el magnate Elon Musk.

"Los únicos que deciden las elecciones parlamentarias alemanas, como en cualquier democracia, son y serán los votantes alemanes. Afortunadamente vivimos en una democracia, y es imposible insistir más en este tema, hoy en día, en un momento que personas de todo el mundo dan sus vidas para votar en libertad", ha apostillado.

El senador demócrata estadounidense Andy Kim, que ha formado parte de la delegación que ha acompañado a Vance a Múnich, también ha criticado las palabras del vicepresidente republicano, "No habló de Rusia, Ucrania ni China. Solo criticó a nuestros aliados", ha lamentado Kim sobre un discurso que "envalentonará" a los "adversarios de EEUU", quienes "van a interpretarlo como una 'luz verde' para actuar mientras Estados Unidos está distraído y dividido".