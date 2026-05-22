Alemania ve "buena decisión" el despliegue de EEUU de 5.000 tropas en Polonia: "Es bueno para la OTAN"

El ministro Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul - Christoph Soeder/dpa

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano

El ministro Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha expresado su satisfacción con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que desplegará 5.000 tropas adicionales a Polonia, pese a que el mandatario estadounidense ha mantenido por el momento la retirada del mismo número de soldados de suelo alemán.

"Doy la bienvenida la decisión de desplegar 5.000 soldados adicionales en Polonia. Es una buena decisión porque sirve no solo para la seguridad de Polonia, sino para la seguridad de toda la Alianza y, por tanto, también para la nuestra. Así que está absolutamente en nuestro interés", ha indicado el jefe de la diplomacia alemana.

Así lo ha asegurado en declaraciones a la prensa este viernes antes de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica que tiene lugar en la ciudad sueca de Helsingborg, en las que ha defendido que Alemania es "un aliado muy estrecho tanto de Polonia como de Estados Unidos" y que por tanto apoya "plenamente" la decisión.

Al hilo, ha detallado que su país mantiene conversaciones en curso con Estados Unidos sobre el despliegue de sistemas de misiles de largo alcance en Alemania, y ha instado a Estados Unidos a que "se atengan a sus planes anteriores y lleven esto adelante".

Las declaraciones del ministro de Exteriores de Alemania suceden después de que en la noche del jueves el inquilino de la Casa Blanca anunciara el despliegue de 5.000 tropas estadounidenses en Polonia, pese a que un primer momento Estados Unidos había atrasado la decisión en el marco de una reducción de la presencia estadounidense en el Viejo Continente.

Esta decisión llega además tras el anuncio del Pentágono sobre la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, criticara la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático a finales de febrero.