Autoridades iraníes desmiente la muerte de Alí Jamenei y aseguran que dirige Irán "en el campo de batalla"

Imagen de archivo del ayatolá Alí Jamenei - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, está vivo y dirige la respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel "en el campo de batalla", según fuentes cercanas a Jamenei citadas por las agencias de noticias semioficiales iraníes Tasnim y Fars.

"Os puedo decir con seguridad que el líder de la Revolución está dirigiendo con firmeza y confianza la situación en el campo de batalla", ha indicado un colaborador de Jamenei, Mehdi Torabian, citado por Fars.

"Rezad por la victoria de este poderoso comandante. El enemigo ha tendido una trampa de engaño. Que no nos engañen", ha añadido en referencia a las informaciones sobre la muerte de Alí Jamenei.

La televisión pública iraní IRIB también se hace eco de la información citando una fuente cercana a la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder Revolucionario.