Alrededor de 80 Estados miembros de la ONU exigen la protección de los civiles ante la situación en Gaza

El comunicado, firmado por España, menciona a la Franja y a Sudán: "Esto no puede continuar"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 80 Estados miembros de Naciones Unidas han exigido este jueves la protección de los civiles en los conflictos armados, en medio de los temores de que miles de palestinos en la Franja de Gaza puedan morir de hambre en los próximos días después de que las autoridades israelíes impusieran once semanas de bloqueo a la ayuda humanitaria.

"Esto no puede continuar. Hoy venimos con un mensaje claro: la protección de los civiles no es opcional. Es una obligación legal en virtud del Derecho Humanitario y un imperativo moral que no podemos permitirnos descuidar", reza un comunicado conjunto en el que han instado a todas las partes a respetar el Derecho Internacional y a los Estados miembros a "ejercer su influencia".

Los Estados firmantes --entre los que están España, Francia, Italia o China-- han pedido "salvaguardar los principios básicos de protección de civiles conflictos armados", indicando que están "comprometidos con el respeto del Derecho Humanitario".

En el documento, han lamentado que este año la población civil en conflictos armados "sigue viviendo en condiciones inimaginables de peligro, inseguridad y sufrimiento constantes", mientras que la ONU registró 36.000 muertes de civiles en 14 conflictos armados durante 2024, puesto que "el uso de armas explosivas en zonas pobladas causó decenas de miles de víctimas en numerosos conflictos".

En este contexto, ha recordado que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), Gaza se enfrenta a la peor crisis humanitaria desde el inicio de la ofensiva israelí. "La población civil se enfrenta a la inanición y corre un riesgo crítico de hambruna, y cientos de trabajadores humanitarios han fallecido", han señalado.

Por otro lado, han subrayado que en Sudán la población "sufre las peores consecuencias de la violencia, con millones de desplazados internos y más de la mitad de la población sufriendo altos niveles de inseguridad alimentaria aguda".

Además, han denunciado "el sufrimiento generalizado de la población civil" en República Democrática del Congo, Malí, Mozambique, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Ucrania.