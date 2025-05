Amnistía acusa a Hamás de reprimir protestas contra el grupo en Gaza en pleno "genocidio" por parte de Israel

La ONG dice que "es abominable" que mientras la población "sufre atrocidades a manos de Israel" las autoridades "incrementen aún más su sufrimiento"

Amnistía Internacional ha acusado este miércoles al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de reprimir protestas contra el grupo islamista en la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva militar israelí contra el enclave, y ha recalcado que las autoridades gazatíes deben respetar el derecho de asamblea y la libertad de expresión de los palestinos residentes en el territorio.

La ONG ha asegurado que durante los últimos dos meses ha documentado lo que describe como un patrón de amenazas, intimidación y acoso, incluidos interrogatorios y palizas por parte de las fuerzas de seguridad, contra personas que participaron en protestas "en medio del genocidio israelí" y ante el recrudecimiento de la ofensiva de Israel contra la Franja.

Así, ha recordado que desde el 25 de marzo se han registrado varias marchas en Beit Lahia en la que han participado cientos de palestinos, que han coreado eslóganes y portado pancartas criticando a las autoridades de Gaza, encabezadas por Hamás, incluidas personas que han reclamado el fin del control del grupo islamista. Estas movilizaciones se han expandido al campamento de refugiados de Yabalia, a la ciudad de Gaza y a Jan Yunis.

"Las autoridades de Hamás deben cesar de inmediato todas las medidas represivas contra los palestinos que expresan valiente y abiertamente su oposición a las prácticas de Hamás en Gaza", ha dicho la directora de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

En esta línea, ha hecho hincapié en que "las informaciones relativas a palizas, amenazas e interrogatorios son extremadamente alarmantes y constituyen graves violaciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica". "Es abominable y vergonzoso que, mientras los palestinos en Gaza sufren atrocidades a manos de Israel, las autoridades de Hamás incrementen aún más su sufrimiento al intensificar las amenazas y la intimidación contra la gente simplemente por decir 'queremos vivir'", ha sostenido.

"Los palestinos de Gaza están protestando por el devastador impacto del genocidio israelí y el desplazamiento forzoso, así como por el fracaso de las autoridades de Gaza para protegerlos de tales ataques. Tienen derecho a criticar a las autoridades sin temer represalias violentas", ha explicado.

Amnistía ha detallado que ha entrevistado a doce personas que participaron u organizaron las protestas, así como a familiares de tres manifestantes. Los entrevistados han descrito incidentes en los que los participantes fueron citados para interrogatorios sin que se siguieran los procedimientos formales, fueron golpeados con palos y, en algunos casos, fueron amenazados con ser ejecutados.

"VIVIR CON DIGNIDAD"

Por contra, algunos han rechazado que hayan a cambiar su postura, entre ellos un residente en Beit Lahia que perdió a varios familiares a causa de un bombardeo ejecutado el año pasado por Israel contra el barrio de Al Atatra. "Tenemos derecho a vivir con dignidad. Empezamos las marchas porque queremos una solución a nuestro sufrimiento", ha argüido.

"Nadie nos incitó a protestar. La gente está protestando porque no puede vivir, porque quiere un cambio", ha esgrimido. "Las fuerzas de seguridad llegaron con amenazas y nos agredieron, acusándonos de ser traidores sólo por levantar nuestras voces. Seguiremos protestando, sin importar los riesgos", ha remarcado.

En este sentido, ha afirmado que fue citado a un interrogatorio junto a otros residentes de Al Atatra tras una protesta celebrada el 16 de abril, antes de agregar que allí fue golpeado por unas 50 personas armadas vestidas con ropas de civil. "Me golpearon en el cuello, en la espalda, me dieron en el cuello con palos de madera", ha denunciado.

"Me gritaron. Me acusaron de ser un traidor, un colaborador en el Mossad. Le dije que salimos a las calles porque queríamos vivir, queríamos comer y beber", ha argumentado. "Perdí a mi familia en una de las peores masacres en esta guerra. Cinco de mis hermanos y sus hijos fueron asesinados. Fue horrible ser tildado de colaborador y que se cuestione tu patriotismo cuando tu familia es masacrada", ha lamentado.

Asimismo, este entrevistado ha sostenido que las autoridades de Gaza han fallado a la población y que, si bien los palestinos son conscientes de que Israel es el culpable, también considera que Hamás no "ve" su sufrimiento a causa de la ofensiva, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el grupo islamista y otras facciones palestinas.

RESTRICCIONES DESDE 2007

Amnistía ha recordado que, desde que Hamás se hizo con el control de Gaza en 2007 --a raíz de los enfrentamientos intrapalestinos derivados de las elecciones de 2006, en las que se impuso el grupo islamista-- e impuso un sistema paralelo de seguridad y aplicación de la ley, las autoridades ha aplicado duras restricciones a los derechos civiles, incluidas las libertades de asociación, expresión y asamblea.

De esta forma, ha afirmado que las autoridades han usado una fuerza excesiva para reprimir las protestas, especialmente en 2019, al tiempo que ha resaltado que han recurrido "de forma regular" a la detención y tortura de disidentes. Ahora, en el marco de la ofensiva israelí, mantienen estas actuaciones, incluidas las acusaciones a estas personas por supuesta traición.

Un total de siete de los entrevistados han asegurado que han sido tildados de "traidores" por miembros de las fuerzas de seguridad y uno de ellos ha indicado que los manifestantes reclamaron en un inicio el fin de la ofensiva y un alto el fuego, si bien ha puntualizado que muchos han girado también sus críticas a Hamás porque "la gente está enfadada y harta".

"Aquí en Beit Lahia estamos apegados a nuestra tierra, así que cuando nos vimos desplazados fue como si alguien nos arrebatara toda nuestra vida. Llamamos a nuestros vecinos y amigos para protestar contra las órdenes de evacuación, ya que teníamos miedo de otro desplazamiento. Fue una protesta contra la ocupación y también contra Hamás. Queríamos que nos escucharan", ha valorado.

Así, ha destacado que fue citado para un interrogatorio y que se negó a acudir hasta que varios agentes fueron a su casa. "Me golpearon con palos, me dieron puñetazos en la cara. La paliza no fue muy dura, creo que fue más bien una amenaza. Antes de eso, tras una protesta, una persona vinculada con ellos vino y me amenazó con pegarme un tiro si seguía manifestándome", ha destacado.

Este hombre ha dicho que fue posteriormente acusado de haber sido reclutado por los servicios de Inteligencia de la Autoridad Palestina y de recibir pagos por parte de Israel. "Saben que no tiene sentido. Sí, me identifico con Al Fatá, pero en Gaza ahora la cosa no va de Hamás y Al Fatá. Queremos sobrevivir. Queremos vivir", ha puntualizado.

Una mujer que ayudó a organizar una vigilia femenina ha relatado que su esposo y sus hijos fueron amenazados con ser arrestados por acudir a las protestas. "Tras las amenazas contra los hombres, quisimos elevar nuestra voz como mujeres. Fue una protesta pequeña, pero queríamos enviar un mensaje a nuestros líderes y también a la ocupación sobre que no podemos tolerar esto más. Queremos proteger a nuestros hijos. Queremos vivir", ha remarcado.

Por ello, Guevara-Rosas ha incidido en que "las autoridades de Gaza deben permitir a los manifestantes pacíficos, los disidentes y los periodistas ejercer sus derechos sin intimidación, acoso o violencia". "Los interrogatorios a manifestantes deben terminar inmediatamente y los responsables de violencia o amenazas deben rendir cuentas", ha dicho, antes de manifestar que "las autoridades de Gaza deben respetar los derechos de la población de Gaza y protegerla en un momento en el que su supervivencia está en riesgo".