Amnistía Internacional exige investigar el secuestro de un abogado hallado tras doce días desaparecido

Archivo - Bandera de Kenia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha reclamado este jueves una investigación "inmediata, imparcial y exhaustiva" sobre el secuestro del abogado Abshir Ahmedsadak Abdi, residente en la capital de Kenia, Nairobi, que ha sido localizado este jueves abandonado en la ciudad Isiolo, en el centro-norte del país, tras doce días en paradero desconocido.

La organización ha manifestado su preocupación por las circunstancias de la desaparición del letrado y ha instado a las autoridades a esclarecer los sucedido durante su secuestro y a identificar a todos los implicados, a fin de llevar ante la Justicia a los responsables.

"Este caso no debe convertirse en otra estadística más de la creciente lista de secuestros y desapariciones forzadas sin resolver en Kenia", ha advertido Amnistía Internacional, que considera imprescindible preservar y examinar todas las pruebas, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La ONG ha reclamado al Servicio Nacional de Policía (NPS) y a la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA) que garanticen "investigaciones eficaces", y ha demandado a la Fiscalía General (ODPP) que impulse actuaciones judiciales sustentadas en pruebas creíbles, asegurándose de que que los sospechosos comparecen ante los tribunales.

Asimismo, ha solicitado que tanto Abdi como sus familiares reciban información periódica sobre el desarrollo de las pesquisas, que se proteja a los testigos y otros colaboradores ante posibles represalias y que se depuren responsabilidades, también entre quienes pudieran haber facilitado el secuestro.

Así las cosas, ha alertado de que la falta de resultados públicos y de rendición de cuentas en casos anteriores alimenta la impunidad y el temor entre la población. En este sentido, ha subrayado que "nadie está por encima de la ley" y que las autoridades deben demostrar que estos delitos no serán tolerados.

"Las autoridades kenianas tienen la obligación de proteger a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción frente a las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, investigar eficazmente las denuncias y garantizar a las víctimas y a sus familias el acceso a la justicia y a recursos efectivos", ha concluido la ONG.