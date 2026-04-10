Amnistía pide a Israel garantizar el paso "seguro" de la Flotilla rumbo a Gaza, que zarpa este domingo desde Barcelona

Archivo - Greta Thunberg, Thiago Avila y Josè Nivoi, miembros de la Flotilla Global Sumud, y Francesca Albanese llegan al puerto de Génova, Italia, en barco - Europa Press/Contacto/Zaira Biagini - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha instado este viernes a las autoridades israelíes a que garanticen el paso "seguro" de la Flotilla Global Sumud, que partirá este domingo desde Barcelona rumbo a la Franja de Gaza para poner fin al bloqueo naval impuesto por Israel y distribuir suministros vitales en el enclave palestino, y se abstengan de realizar detenciones "arbitrarias" de sus activistas a bordo.

"Las autoridades israelíes deben garantizar el paso seguro de estos activistas desarmados y defensores de los Derechos Humanos. No debe repetirse la interceptación ilegal y las detenciones arbitrarias que Israel llevó a cabo en 2025, incluida la incautación del 'Madleen' y otros buques que participaban en la Flotilla Global Sumud, ni los abusos y malos tratos infligidos a los activistas durante su detención el pasado mes de octubre", ha señalado en un comunicado la directora de Investigación e Incidencia de Amistía, Erika Guevara-Rosas.

La ONG ha recordado que la misión, con más de 70 embarcaciones y 3.000 participantes de 100 países, "tiene como objetivo prestar asistencia a los palestinos que sufren el genocidio en curso de Israel y décadas de cruel 'apartheid'", además de un bloqueo "inhumano que ya se acerca a su decimonoveno año".

Amnistía ha descrito la Flotilla Global Sumud, que en esta ocasión incluirá una flota médica especializada de 1.000 profesionales sanitarios, como un "poderoso símbolo de solidaridad internacional" con los palestinos de Gaza y ha destacado que "el mero hecho de que estas misiones civiles sigan zarpando constituye una denuncia directa de la devastadora inacción de la comunidad internacional" ante la escasez de recursos en la Franja, en medio de las acusaciones sobre Israel por las limitaciones a la asistencia humanitaria.

"Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación legal de garantizar que los palestinos de Gaza tengan acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria, desde productos básicos hasta suministros y artículos de primera necesidad y, sin embargo, sigue incumpliendo de manera flagrante sus obligaciones legales y las medidas provisionales vinculantes dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en violación del Derecho Internacional", ha denunciado Guevara-Rosas.

En esta línea, la representante de Amnistía ha subrayado que también "los Estados deben cumplir con sus obligaciones legales en virtud del Derecho Internacional y adoptar medidas concretas para ayudar a poner fin al genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza", incluidas presiones a este país para que cese su "bloqueo ilegal, que sigue infligiendo un sufrimiento implacable a los palestinos".