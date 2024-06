El ANC asegura que solo unos pocos partidos políticos rechazan un Gobierno de coalición en Sudáfrica

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), Fikile Mbalula, ha asegurado este jueves que la formación ha hablado con todos los partidos políticos para conformar un Gobierno de coalición en Sudáfrica y que solo unos pocos lo rechazan, todo ello en la previa a la primera sesión de la Asamblea Nacional tras las elecciones legislativas que servirá para elegir al presidente del país.

"Salvo unos pocos que no apoyaron el gobierno de unidad nacional, para nosotros, (esta iniciativa) refleja el resultado de las elecciones. No estamos en condiciones de gobernar solos. Cuando no estemos al mando, nos supeditaremos a quienes estén por encima de nosotros", ha asegurado Mbalula durante una rueda de prensa recogida el portal de noticias IOL.

Asimismo, ha asegurado que las conversaciones han sido abordadas "con la mentalidad abierta" y que han llegado al compromiso con diferentes partidos a "trabajar" en coalición para "hacer avanzar al país", aunque ha rechazado dar más detalles por el momento y que los acuerdos se harán públicos más adelante.

"Creemos que la mayoría de los partidos políticos de nuestro país están de acuerdo en que este momento requiere trabajar juntos, no entrar en él (Gobierno de coalición) como en un crisol, sino con unos principios establecidos que no sean negociables", ha añadido.

En ese sentido, ha aseverado que no han "cerrado la puerta a nadie" y que siguen negociando, y que la coalición en ningún caso significa "la muerte del ANC".

El miércoles, el líder del conservador Partido de Libertad Inkatha (IFP) de Sudáfrica, Velenkosini Hlabisa, anunció que su formación había acordado formar parte de un gobierno de unidad nacional que incluya al ANC y al mayor partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA), lo que supondría poner fin al bloqueo político surgido tras las elecciones ante la pérdida de la mayoría parlamentaria del partido oficialista por primera vez en tres décadas.

La unión entre ANC, DA e IFP tendrían una mayoría clara de escaños. El partido Luchadores por la Libertad Económica (EFF) y el khonto we Sizwe (MK) se han negado a unirse al acuerdo. De hecho, este último amenazó con boicotear la primera sesión de la Asamblea Nacional, aunque la votación para elegir al presidente podría seguir adelante.