António Costa invita a participar en la "fiesta de la democracia" portuguesa

Rui Rio asegura que tiene una botella de champán preparada para celebrar los resultados

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro portugués y líder del Partido Socialista (PS), António Costa, ha apelado a participar en las elecciones anticipadas que se celebran este domingo, una "fiesta de la democracia" en la que "cada ciudadano y ciudadana decide el futuro del país".

"El gran llamamiento que hago es a que las personas participen en este momento, el de la fiesta de la democracia, en el que cada ciudadano y ciudadana decide el futuro del país", ha afirmado desde el colegio electoral de Lisboa donde ha votado su esposa, Fernanda Tadeu. Costa ha votado anticipadamente.

Además, ha destacado las medidas que se han adoptado para facilitar el voto pese a la pandemia. "Espero sobre todo que todas las personas se sientan seguras para poder ejercer hoy su derecho. Se han adoptado todas las medidas en los municipios para que todos puedan votar con seguridad", ha asegurado.

En cuanto al llamamiento del sábado del presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha repensar la jornada de reflexión, Costa ha afirmado no tener una opinión formada. "Siempre por costumrbe ha sido así para mí. En el fondo, es un día más de campaña", aunque "es difícil" cambiar las elecciones a un sábado porque hay mucha gente que trabaja ese día. "No es una cuestión sobre la que tenga una opinión firme", ha explicado.

UNA BOTELLA DE CHAMPÁN PREPARADA

Mientras, el presidente del principal partido opositor portugués, el conservador Partido Social Demócrata (PSD), Rui Rio, ha votado con la satisfacción de que "hicimos todo lo que teníamos que hacer".

Rio ha asegurado tras ejercer su derecho que tiene una botella de champán preparada para cuando se publiquen los resultados, aunque piensa que "los otros también" tienen otra botella lista.

"Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Hemos cumplido con nuestras obligaciones, yo y los demás candidatos, y probablemente estamos todos con la misma disposición esperando los resultados", ha declarado, según recoge la prensa lusa.

Rio ha votado en la mañana del sábado en la Escuela del Buen Suceso de Oporto y ha hecho un llamamiento a participar y combatir la abstención. "Apelo a que las personas voten (...). Por un lado, ante la indefinición que hay ante el resultado, aparentemente, las personas deberían ir más a votar. Por otro lado, tenemos la cuestión de la COVID, que podría llevar a personas a tener algún recelo", ha argumentado. "Cada uno que haga lo que le dé a entender su conciencia, pero que haga un esfuerzo para votar", ha remachado.

Ante la pregunta de si estaba nervioso o ansioso, Rio ha recordado que no es su primera jornada electoral. "Ya tengo tantas en mi currículum a nivel local y nacional que tendré un comportamiento absolutamente normal", ha asegurado.

Además, Rio ha defendido la jornada de reflexión. "Sinceramente, me gusta esta situación. No me gustaría mucho que hubiéramos estado anoche a gritos a las 11.00 de la noche e irnos ahora todos a votar", ha apuntado.

Este domingo Portugal vota una nueva Asamblea Nacional en unos comicios convocados por el Gobierno de Costa, después del rechazo de la Cámara a su propuesta de presupuestos.

Las encuestas auguran un resultado muy similar al actual, con un Partido Socialista (PS) en cabeza, pero sin mayoría suficiente para gobernar en solitario.