Aoun trata con Macron, Vance y Rubio la evolución del alto el fuego en Líbano

Archivo - El presidente de Líbano, Joseph Aoun, junto a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en una visita a Beirut en 2025.- Europa Press/Contacto/Lebanese Presidency Office

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha tratado este martes con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, así como con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, la situación general en Líbano, en conversaciones telefónicas separadas con el alto el fuego como uno de los puntos clave para que avancen las negociaciones entre el país nortamericano e Irán.

Aoun ha analizado junto a Macron la situación en el país, en especial en el sur, tras una nueva tregua anunciada hace días. "Los presidentes examinaron los resultados de la cumbre del G7 de la semana pasada en Évian", ha señalado la Presidencia libanesa en redes sociales, donde ha agradecido la posición adoptada por el bloque en relación con el apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Líbano, al alto el fuego y los esfuerzos de desarmar a la milicia de Hezbolá.

De esta forma, los mandatarios han recalcado el contacto permanente para seguir "la evolución de los acontecimientos en el país" y "las gestiones en curso destinadas a consolidar el alto el fuego en Líbano y extender la autoridad del Estado a todo su territorio".

Respecto al futuro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), ambos han debatido sobre la etapa que se abre con el fin de la misión. "Discutieron el deseo expresado por varios países europeos, apoyado por Líbano, de mantener fuerzas en la zona de operaciones internacionales", ha indicado Beirut que apunta a que Francia mantendrá consultas con varios socios para fijar una posición sobre el reemplazo de la FINUL, toda vez que la retirada comenzará a principios de 2027.

El presidente Aoun ha abordado asimismo "los últimos acontecimientos" que atañen a su país tras la cita de este fin de semana de las delegaciones estadounidense e iraní en Suiza, en una llamada con JD Vance y Marco Rubio, ha indicado la Presidencia libanesa en redes sociales.

Así, ha agradecido a los dos dirigentes la "atención" de la Adminitración Trump por "poner fin a la guerra y fortalecer la autoridad del Estado libanés y su capacidad de decisión independiente", al tiempo que ha recordado que "es este el único responsable de preservar la soberanía nacional, la dignidad del pueblo libanés y su seguridad".