Aplazado hasta mayo el juicio en RCA sobre los crímenes de guerra de Kunyili y Lemuna tras su inicio este mismo lunes

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer juicio del tribunal de la República Centroafricana (RCA) para procesar los crímenes de guerra cometidos en Kunyili y Lemuna ha sido aplazado hasta el 16 de mayo tras su inicio este mismo lunes en la capital del país, Bangui.

El Tribunal Penal Especial investiga crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en mayo de 2019 en las aldeas de Kunyili y Lemuna presuntamente por tres posibles integrantes (Issa Sallet Adoum, Tahir Mahamat y Ousman Yaouba) del grupo rebelde Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R).

Durante el juicio inaugural, el secretario judicial, Florentin Darre, ha expuesto en espacio y tiempo los hechos contra los acusados. Sin embargo, los abogados no han considerado que estuvieran en sintonía con la acusación y han solicitado un aplazamiento de un mes.

"El volumen del caso no nos permite, en la fase actual del procedimiento, examinar este caso con serenidad, por lo que hemos exigido poder trabajar en equipo con nuestros compañeros para estudiar detalladamente estos expedientes en la próxima audiencia en la fecha indicada por el tribunal", ha indicado Koy-Dolingbete, abogado del acusado Issa Sallet Adoum, alias Bozizé.

Por contra, el presidente de la Audiencia, Pascal Délimo, ha concedido tres semanas a los abogados en lugar del mes solicitado, por lo que la vista se aplazará hasta el 16 de mayo. El juicio debería haber comenzado el pasado 19 de abril y se pospuso por la ausencia de los abogados defensores.

"Para la fiscalía, se trata de una petición dilatoria. Si quieren organizarse, no necesitan un mes para hacerlo. Esta petición es infundada, pero como la Sala de lo Penal así lo ha decidido, nos sometemos a ella", ha recalcado el fiscal adjunto del Tribunal Penal Especial, Alain Ouaby Bekay.

"Miles de víctimas de la crisis en República Centroafricana están preocupadas cada vez que se aplaza el juicio. Esto no sólo concierne a las víctimas de Lemuna y otras porque temen que el juicio no se complete. Pero nos preguntamos por qué no hay apoyo psicológico para aliviar el sufrimiento de las víctimas", ha cuestionado la ex ministra de la Reconciliación, Antoinette Montaigne Moussa, tal y como ha informado la emisora Radio Ndekeluka.

La ONG Human Rights Watch (HRW) puso en valor a mediados de abril la apertura del primer juicio del Tribunal de Crímenes de Guerra en República Centroafricana (RCA) y celebró que pudiera ofrecer un modelo de justicia para otros países.

El país africano se vio sumido en una grave crisis en 2020 a raíz de la eliminación de la candidatura del expresidente François Bozizé, quien regresó al país a finales de 2019 para volver a ser candidato a la Presidencia, cargo que abandonó en 2014 ante el levantamiento de los rebeldes de Séléka, predominantemente musulmanes.

Tras ello, la Coalición Patriotas por el Cambio (CPC) --que aglutina a varios grupos rebeldes, entre ellos varios firmantes del acuerdo de paz de 2018-- lanzó una ofensiva que le permitió llegar hasta los alrededores de la capital, si bien desde entonces el Ejército ha mantenido avances sostenidos frente a los rebeldes, liderados por Bozizé.

El presidente de República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touaderá, anunció el 15 de octubre un alto el fuego unilateral, tras lo que la Presidencia matizó que la decisión afectaba a aquellos rebeldes "que hayan depuesto las armas", después de que elementos de Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R) y Unidad para la Paz en Centroáfrica (UPC) se mostraran reticentes al anuncio.