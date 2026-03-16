Arabia Saudí anuncia el derribo de más de 60 drones lanzados contra Riad y otras partes del país

Archivo - Fotografía de archivo de la capital de Arabia Saudí, Riad - Europa Press/Contacto/Wang Dongzhen - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este lunes la interceptación de más de 60 drones lanzados durante la madrugada contra el país, incluidas varias decenas en la capital, Riad, y la provincia Oriental, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha especificado en redes sociales que los derribos han tenido lugar durante las últimas horas, después del lanzamiento el domingo de un servicio a través de una aplicación de telefonía móvil para que la población pudiera alertar de avistamientos de misiles y drones.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.