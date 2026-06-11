Arabia Saudí condena los "repetidos ataques iraníes" en la región y pide "sabiduría" y "volver a la diplomacia"

Archivo - El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Arabia Saudí ha condenado este jueves los "repetidos ataques iraníes" contra países de la región en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos y ha pedido "priorizar la sabiduría" a través de "un retorno a los esfuerzos diplomáticos" de cara a lograr un acuerdo de paz que dé carpetazo al conflicto en Oriente Próximo, abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra el país asiático el pasado febrero.

El Ministerio de Exteriores saudí ha condenado "firmemente" los últimos ataques de Irán contra Jordania, Bahréin y Kuwait, así como "las continuadas violaciones de la soberanía de estas naciones hermanas", al tiempo que ha subrayado que estas acciones "incrementan las tensiones en la región", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha pedido "desescalada y contención" y ha reclamado "a todas las partes" que "prioricen la soberanía a través de un retorno a los esfuerzos diplomáticos y el reinicio de unas negociaciones constructivas patrocinadas por Pakistán, con apoyo de Qatar, para evitar a la región y a sus pueblos de las consecuencias de una vuelta a la guerra y contribuir a un retorno de la seguridad y la estabilidad a la región y el mundo".

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado este jueves el lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, arguyendo que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos enclaves de la República Islámica. Tras ello, Teherán ha alertado de que los últimos bombardeos estadounidenses "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril.