Arabia Saudí denuncia el disparo de seis misiles balísticos contra la provincia de Riad, que acoge la capital

Archivo - Fotografía de archivo de la capital de Arabia Saudí, Riad - ERIC VARGIOLU / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han denunciado este viernes el lanzamiento de seis misiles balísticos contra la provincia de Riad, donde se encuentra la capital, antes de afirmar que dos han sido interceptado y cuatro han impactado en otras zonas, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un mensaje en redes sociales que los cuatro misiles que no fueron destruidos "cayeron en aguas del golfo Pérsico y en zonas deshabitadas", antes de agregar que poco después han sido derribados también dos drones lanzados contra la provincia de Riad, sin pronunciarse sobre posibles victimas o daños.

Arabia Saudí declaró la semana pasada como 'persona non grata' a varios miembros del personal de la Embajada de Irán por este tipo de ataques, días después de que el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, alertara de que "la paciencia no es ilimitada" y recalcara que Riad podría responder por la vía militar a los ataques iraníes.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.