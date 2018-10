Arabia Saudí desplegó una campaña para boicotear la actividad de Yamal Jashogi en Twitter y redes sociales

Publicado 21/10/2018 1:27:27 CET

WASHINGTON, 21 Oct. (Reuters/EP)

Arabia Saudí habría desplegado todo un ejército de funcionarios en la red social Twitter para que acosaran al periodista Yamal Jashogi y a otros críticos del régimen en la plataforma, según ha informado este sábado el periódico norteamericano 'The New York Times'.

Los esfuerzos para atacar a Jashogi y otros periodistas saudíes con influencia en el país, así como tergiversar la opinión pública en contra de ellos a través de campañas de acoso en las redes sociales, incluían la contratación por parte del régimen saudí de cientos de cuentas falsas con sede en Riad utilizadas exclusivamente para monitorizar la actividad de estos activistas en Twitter e intentar boicotear sus acciones.

Twitter por el momento no ha querido hacer comentarios ante lo publicado por 'The New York Times'. Un representante de la embajada saudí en Washington también ha declinado hacer declaraciones.

Tras reconocer ayer la muerte del reportero durante, según su versión, un forcejeo con el personal de la Embajada, Arabia Saudí quiere volver a asumir el control de la narrativa, tras cesar a dos altos cargos y apartar al príncipe heredero, Mohamed bin Salman, de cualquier relación con la muerte del reportero.

Por contra, múltiples países de occidente y ONG exigen una investigación internacional y transparente sobre lo ocurrido, que podría equivaler a una ejecución extrajudicial dado que el periodista, han acabado aceptando los saudíes, murió durante un interrogatorio, rodeado de captores, y retenido en su contra sin cargos.

Según el diario estadounidense, la campaña saudí para intentar boicotear a activistas en redes sociales comenzó en 2010. Saud Al Qahtanni, un consejero del príncipe saudí Mohammed Bin Salman, fue el creador de la estrategia, según ha publicado 'The Times', citando funcionarios de alto rango saudíes y estadounidenses.

Qahtani se encuentra entre los cinco altos funcionarios que el rey Salman de Arabia Saudí ha despedido a raíz del escándalo, según medios saudíes.