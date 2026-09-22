Arabia Saudí, Egipto, Pakistán y Turquía defienden en Nueva York el diálogo ante las hostilidades en Ormuz

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Egipto, Pakistán y Turquía han hecho una defensa del diálogo para la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, en un encuentro celebrado este martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el que han manifestado su "profunda preocupación" por el repunte de hostilidades en la zona.

Durante la reunión, los ministros han "reafirmado la importancia de mantener la consulta y la coordinación entre los cuatro países para apoyar la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en Oriente Próximo y en toda la región".

"El diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía para alcanzar una solución sostenible", han declarado en un comunicado conjunto difundido por la cartera diplomática saudí en redes sociales.

Los cuatro han mostrado "su profunda preocupación por la persistencia de las tensiones y las hostilidades" en la zona y han apelado a la necesidad de respetar el memorando de entendimiento de Islamabad, acordado el pasado junio por las autoridades de Irán y Estados Unidos, para ponerles fin.

En esta línea, han reiterado su condena de "todos los ataques" contra Riad, incluidos los lanzados por los rebeldes hutíes desde Yemen, y han manifestado su respaldo "inquebrantable a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad" de Arabia Saudí, así como su derecho a la defensa.

Los ministros, que han incidido en la necesidad de "salvaguardar la seguridad y la libertad de la navegación marítima", habida cuenta del bloqueo del estrecho de Ormuz y las hostilidades en torno al de Bab el Mandeb, han mostrado asimismo su apoyo "inquebrantable" al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y han reconocido "sus esfuerzos" en pos de la seguridad y la estabilidad del país "a través de un proceso político y de un diálogo inclusivo entre yemeníes en el que participen las diferentes partes".