Arabia Saudí intercepta varios drones procedentes de Irak y tilda el ataque de "terrorista"

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí han informado este lunes de que han interceptado y destruido varios drones procedentes de Irak en un ataque que han tildado de "terrorista" y que se enmarca en el incremento de la tensión en la región.

El general Turki al Malki, que se encuentra al frente de la coalición internacional que encabeza Riad en Yemen, ha indicado en un comunicado que el objetivo de estos últimos lanzamientos eran instalaciones petroleras en suelo saudí, especialmente en el este y en Riad.

"Estos intentos terroristas salen de territorio iraquí y han sido ejecutados por milicias terroristas afiliadas a Irán, lo que reafirma el derecho legítimo de Arabia Saudí a defenderse y defender sus capacidades, y reservarse así el derecho a responder en el momento y lugar adecuados", ha sostenido.

Arabia Saudí ha anunciado el derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán y grupos alineados en la región tras el inicio de la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.